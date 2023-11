Black Friday ou pas, Dyson brade son aspirateur balai premium doté d’un laser

Le Dyson V15 Detect Absolute reste encore aujourd'hui une référence sur le marché des aspirateurs balais, et son laser intégré explique en grande partie son succès. Très cher en temps normal, il est de retour en promotion sans attendre le Black Friday : 599 euros au lieu de 799 euros.

Le Dyson V15 Detect Absolute fait partie des modèles phares de la marque britannique. Et s’il reste encore très recommandable plusieurs années après sa sortie, c’est en grande partie pour son laser, qui illumine les plus petites saletés pour gagner un temps précieux lors du ménage. Mais la qualité se paie, et d’habitude, cet aspirateur balai n’est vraiment pas à la portée de toutes les bourses. Heureusement, une promotion de 200 euros permet actuellement d’adoucir un peu la facture.

Les points forts du Dyson V15 Detect Absolute

Un laser qui illumine les poussières microscopiques

Une bonne puissance d’aspiration

Une autonomie généreuse

Initialement proposé à 799 euros, le Dyson V15 Detect Absolute avec ses accessoires est actuellement affiché à 599 euros sur le site de la marque.

Un laser bien pratique

Les aspirateurs balais se démarquent pas leur format stick sans fil, ce qui les rend très maniables, bien plus que les modèles dits « traîneaux ». Le Dyson V15 Detect Absolute peut ainsi servir à aspirer facilement les sols, des meubles en hauteur ou même les plafonds grâce à ce format pratique. Mais cette référence marque bien plus de points avec ses innovations qui facilitent le nettoyage des sols. En première place : un laser vert, diffusé par la brosse Optic Fluffy, qui permet d’éclairer la poussière, y compris les microscopiques qu’on aurait du mal à détecter au sol. Une technologie censée être plus efficace que le simple éclairage LED proposé par d’autres modèles.

Autre innovation qui permet, elle aussi, de rendre le ménage plus efficace : l’intégration d’un capteur « piezo », qui se charge de moduler la puissance d’aspiration réelle en fonction de la quantité de poussière détectée à aspirer.

Une bonne puissance d’aspiration

S’agissant de ses performances, le V15 Detect Absolute embarque un moteur capable d’effectuer jusqu’à 125 000 tours par minute. La technologie Root Cyclone s’occupe quant à elle de capturer les poussières et les débris du flux d’air, sans perte d’aspiration, et ce grâce à ses forces centrifuges générées par ses cyclones à spirale. La filtration des poussières, allergènes et autres saletés est aussi très efficace. Pour fonctionner comme il se doit, l’aspirateur balai s’accompagne par ailleurs de plusieurs accessoires : outre la brosse laser, on trouve aussi un accessoire combiné, une brosse motorisée qui démêle les poils et cheveux en plus d’adapter la puissance de l’aspiration en fonction du type de sol, ainsi qu’un long suceur pour les espaces étroits.

Enfin, côté autonomie, le Dyson V15 Detect Absolute se montre plutôt généreux avec une durée d’utilisation de 60 minutes sur une seule charge. À noter que le mode Eco est celui qui offre l’autonomie la plus longue, contrairement au mode Boost. L’autonomie restante est d’ailleurs affichée sur l’écran LCD du modèle. Pour une recharge complète, il faudra patienter durant 4h.

