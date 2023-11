Orange : des chaines TV ciné, sport et jeunesse sont offertes pendant une semaine

Voilà une bonne nouvelle pour les abonnées Orange : 57 chaines sont disponibles en clair pendant une semaine ainsi que les replays.

Vous êtes abonnées à une offre box internet chez Orange ? Cette semaine, l’opérateur pense à vous en donnant accès à un bouquet TV en clair, donc gratuitement à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 15 novembre inclus. Ces chaines sont accessibles depuis l’un des décodeurs TV de l’opérateur, mais aussi depuis les applications TV d’Orange. Notez également que ces chaines sont aussi accessibles pour les clients Sosh.

57 chaines avec du Ciné, du sport et des programmes jeunesse

Habituellement, ces 57 chaines sont incluses dans les bouquets Famille, Ciné et Sport. Parmi ces chaines, on retrouve notamment :

Les chaines OCS : OCS Max, OCS Pulp, OCS Géants

Paramount Channel

Paris Première

RTL9

Boomrang

CanalJ

Nickelodeon

HistoireTV

Game One

MCM

M6 Music

Trace TV

Les chaines BeIN Sports

AutoMoto

Forcément, on retient surtout les chaines OCS avec le catalogue de la plateforme VOD, ainsi que la chaine Paramount qui saura faire plaisir aux amateurs de séries et de films en tous genres. On retient aussi les chaines BeIN Sports qui permettront de suivre la NBA en clair de même que les matchs de Ligue des champions tout à fait gratuitement. Pour les replays, 28 chaines sont aussi accessibles.

Notez bien que ces chaines sont incluses dans le bouquet TV de base qui sont accessibles avec n’importe quelle offre Livebox ou avec l’offre fibre et ADSL de Sosh depuis les applications TV et mobile, la plateforme WEB TV d’orange ou via les box TV de l’opérateur.

