Besoin d’argent pour encaisser le Black Friday ? Cette prime de 150 € chez Boursobank va surement vous intéresser

En changeant de nom il y a quelques semaines, BoursoBank (ex-Boursorama Banque) s’est assuré une nouvelle image tout en conservant son savoir-faire dans le domaine des banques en lignes en France depuis une dizaine d’années déjà. La preuve avec ce nouveau Pink Week-End qui propose la possibilité de toucher jusqu’à 150 euros en ouvrant un compte. On vous donne tous les détails ici.

Quels sont les avantages d’un compte chez BoursoBank ?

Pas de frais de tenue de compte (si compte actif)

Pas de frais de paiement à l’étranger

Une des meilleures applications bancaire du marché

Du 10 au 13 novembre inclus, l’opération Pink Week-End de BoursoBank est de retour pour faire profiter d’une prime de bienvenue de 150 € pour l’ouverture d’un compte avec demande de carte bancaire Welcome ou Ultim. Cette opération s’adresse aux nouveaux clients qui doivent utiliser le code promo PKWEEK150.

La banque en ligne la plus populaire en France

Le savoir-faire de Boursobank (ex-Boursorama Banque) en tant que première banque en ligne française n’est plus à prouver et si son offre vaut le coup, c’est aussi parce que deux de ses formules (Freedom et Welcome) sont gratuites et ne nécessitent aucune condition de revenu.

Les deux formules haut de gamme, Ultim et Metal, donnent accès à plus d’avantages tels que les paiements et retraits gratuits à l’étranger et les assurances premium incluses. En revanche, leur accès est plus contraignant puisqu’il faut pouvoir justifier un certain niveau de revenu et pouvoir faire un dépôt initial de 300 à 500 euros. Globalement, les tarifs de Boursorama sont parmi les moins chers, il y a très peu de frais cachés et une vraie gratuité des services.

Une des meilleures applications de banque en ligne

En plus de la plateforme Web très soignée et accessible facilement, BoursoBank a aussi sa fameuse application Android et iOS. Il est d’ailleurs possible d’ouvrir un compte depuis cette dernière. D’un point de vue ergonomique, celle-ci est très soignée et on s’y retrouve facilement avec toutes les fonctionnalités et produits que la banque propose. Les dépenses sont catégorisées automatiquement selon leur type (courses, santé, téléphonie, etc…). Dommage que les opérations mettent toutefois 24 heures à s’afficher.

Contrairement à une grande partie de ses concurrents, l’application de BoursoBank est compatible avec quasiment tous les services de paiement mobile : Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Paylib et même Garmin Pay sont de la partie. Enfin, son catalogue de produits et de services bancaires est plutôt complet : plateforme de cashback, prêts immobiliers, crédits à la consommation, plateforme de bourse accessible sans condition d’entrée.

Comment profiter de l’offre de bienvenue de BoursoBank ?

Avant de commencer, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile, le RIB de votre banque actuel, une photocopie de votre fiche d’identité ainsi qu’une fiche de paie. Une fois équipé, vous pourrez commencer à remplir minutieusement le questionnaire avec vos informations personnelles, cela ne prend pas plus de 5 minutes. Avant de valider, pensez également à saisir le code promo PKWEEK150 afin de valider la prime lors de l’ouverture du compte.

Après ces étapes et quelle que soit la carte choisie, vous recevez une première prime de 70 euros sous forme de virement sur le compte dès son ouverture. Dans un second temps, 80 euros supplémentaires sont offerts en commandant une carte WELCOME/ULTIM ou en choisissant la gratuité des 8 premières cotisations pour l’offre METAL. En choisissant la première option, la deuxième prime est versée elle aussi dès l’ouverture effective du compte sous réserve de l’acceptation du dossier de demande de carte bancaire par Boursorama.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur BoursoBank (ex-Boursorama Banque).

