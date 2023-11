La nouvelle tablette Xiaomi Pad 6 est déjà 40 % moins chère grâce au Single Day

Comme la Pad 5 avant elle, la Xiaomi Pad 6 semble être reine. Cette tablette Android propose une fiche technique intéressante pour un prix bien bas lors du Single Day : 254 euros contre 399 euros au départ.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Single Day, c’est le Black Friday chinois qui a pour but de faire profiter de belles offres avant l’événement américain qui débutera le 24 novembre prochain. Pour les personnes impatientes, vous pouvez dores et déjà trouver des produits en promotion, comme c’est le cas de la Xiaomi Pad 6. Cette tablette au très bon rapport qualité-prix est actuellement 145 euros moins chers qu’à son lancement.

L’essentiel à retenir de la Xiaomi Pad 6

Un joli design et un écran 144 Hz

De belles performances

Une autonomie satisfaisante

Lancée au prix de 399,90 euros, la tablette Xiaomi Pad 6 se trouve en promotion 254 euros sur le site AliExpress grâce au code FR50. La livraison s’effectue depuis un entrepôt français.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Pad 6. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Pad 6 au meilleur prix ?

Une jolie tablette

Esthétiquement, la Xiaomi Pad 6 ne change pas tellement de sa grande sœur. Elle joue la carte de la simplicité et propose toujours de bords bien arrondis et de fines bordures autour de l’écran. Sur la partie photo, il ne faut pas s’attendre à des miracles sur ce type de produit, mais le capteur principal de 13 mégapixels au dos, ainsi qu’un capteur de 8 mégapixels à l’avant sont suffisants pour prendre quelques clichés lumineux ou faire des appels occasionnels en visio.

Pour vous adonner à toutes vos activités, la firme chinois intègre une batterie de 8 840 mAh permettant une utilisation de plus de deux jours, selon votre utilisation. Cela reste dans la moyenne des tablettes du marché. La recharge se fait via son port USB-C, avec une charge rapide allant jusqu’à 33 W.

Des performances qui écrasent la concurrence

La Xiaomi Pad 6 est dotée d’un excellent écran IPS de 11 pouces au format 16/9, affichant une définition de 2 880 x 1 1800 pixels. La dalle prend même en charge le HDR10 et cache quatre haut-parleurs signés Dolby Atmos pour assurer une bonne expérience audio. Cerise sur le gâteau, la marque va encore plus loin et propose un taux de rafraichissement qui monte jusqu’à 144 Hz, contre 120 Hz pour l’ancien modèle. De quoi profiter d’une navigation fluide en toute circonstance.

La Xiaomi Pad 5 avait déjà obtenu de très bons résultats sur les benchmarks, faisant même mieux que certaines tablettes vendues plus cher, et la Pad 6 est aussi performante. Animée par un Snapdragon 870 avec 6 de RAM, la tablette offre une bonne réactivité dans l’ouverture des applications ou dans les animations. Elle n’a aucune difficulté à lancer des jeux gourmands, et est très bonne sur Fortnite par exemple. Durant notre test, on a pu pousser les graphismes au maximum tout en profitant de 60 images par secondes, sans lag. Dommage toutefois qu’on ne puisse pas profiter de taux de rafraîchissement plus élevés sur ce jeu, alors que l’écran est capable de monter à 144 Hz.

Si vous souhaitez plus d’informations, voici notre test sur la Xiaomi Pad 6.

Lire aussi

Meilleures tablettes pas chères : notre sélection en 2023

Ne ratez pas les autres bonnes affaires du Single Day

Le Single Day commence le samedi 11 novembre dès 9h du matin. Techniquement, l’événement est censé ne durer qu’une seule journée, mais attendez-vous à ce que les différents e-commerçants participants prolongent la durée des promotions jusqu’à concorder avec le lancement de la Black Week, qui aura lieu le vendredi 17 novembre prochain.

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Single Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.