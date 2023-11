Poco F5 Pro : la version 512 Go du smartphone gaming de Xiaomi est à -40 %

Avec son Poco F5 Pro, Xiaomi délivre un smartphone qui mise tout sur les performances avec un Snapdragon 8+ Gen 1 ainsi qu'un écran AMOLED haute résolution. Mais le plus impressionnant est son prix abordable malgré des caractéristiques haut de gamme, et il l'est encore plus en ce moment en boutique officielle avec son prix qui passe de 649,90 euros à 399,90 euros dans sa version de 512 Go.

Xiaomi a renouvelé son catalogue de smartphones Poco ce printemps avec un nouvel arrivant qui a fait parler de lui, le Poco F5 Pro et son puissant Snapdragon 8+ Gen 1 lancé à moins de 600 euros. Un smartphone sur lequel le constructeur chinois a tout misé sur les performances et qui écrase logiquement les concurrents sur le même segment tarifaire, mais pour quels compromis ? À l’aube du Single Day, Xiaomi brade la version la plus boostée de son flagship killer avec une réduction de 250 €.

Le Xiaomi Poco F5 Pro en résumé

Un bel écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Un Snapdragon 8+ Gen 1 dans le ventre

Une bonne autonomie avec recharge de 67 W

Au lieu de 649,90 euros habituellement, le Xiaomi Poco F5 Pro (512 Go) est maintenant disponible en promotion à 399,90 euros en boutique officielle grâce à une réduction de 200 euros et au code promo USER50 qui applique une baisse supplémentaire de 50 euros. Attention ! Cette promotion prend fin demain soir, le 11 novembre.

Un écran AMOLED, WQHD+, 120 Hz

Pour proposer un smartphone aussi performant à ce prix-là, Xiaomi a dû faire quelques compromis et limiter les coûts de production, ce qui se sent avec ce design qui n’a rien d’inédit et sa certification IP53, on a toutefois un verre Corning Gorilla Glass 5 qui offre une bonne résistance à l’écran. L’appareil photo est le grand sacrifié de ce smartphone, le dos embarque un capteur principal de 64 Mpx qui s’en sort sans pour autant se montrer brillant ainsi qu’un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx qui sont anecdotiques.

En revanche, beaucoup d’efforts et de moyens ont été mis dans l’écran de 6,67 pouces. Il s’agit d’une dalle AMOLED en définition WQHD+ (3 200 x 1 440 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant varier entre 60 et 120 Hz. Dommage que le taux de rafraîchissement ne descende pas plus bas mais cela reste généralement l’apanage des smartphones haut de gamme. Enfin, nous avons mesuré une bonne luminosité de 1 187 cd/m² et une couverture de 97 % du spectre de couleurs DCI-P3 durant notre test.

Un Snapdragon 8+ Gen 1 (rien que ça !)

Le plus intéressant dans ce Xiaomi Poco F5 Pro est le processeur avec lequel il tourne, il s’agit d’un Snapdragon 8+ Gen 1 qui équipait les smartphones haut de gamme de l’année dernière. Dans cette version de 512 Go, il est couplé avec 12 Go de RAM LPDDR5, ce qui le rend capable d’assurer le multitâche sans ralentissements mais surtout de lancer les gros jeux du Play Store. Notre test est formel, le Poco F5 Pro est capable de faire tourner Fortnite et Genshin Impact avec les meilleures graphismes à 60 FPS. Impressionnant vu son prix.

Toutefois, quelques ralentissements peuvent survenir dans ces moments-là et le Poco F5 Pro a même tendance à chauffer malgré sa chambre à vapeur Liquid Cool 2.0, mais rien de dramatique. Enfin, le Xiaomi Poco F5 Pro embarque une batterie de 5 160 mAh capable de tenir entre une journée et demie et deux journées selon l’intensité d’utilisation, à noter qu’elle supporte bien les phases intensives de gaming. Quant à la recharge rapide de 67 W, elle est capable de faire passer la batterie de 10 % à 100 % en 50 minutes.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Poco F5 Pro.

