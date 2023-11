Poco C65 : ce tout nouveau smartphone Xiaomi chute déjà sous les 100 €

Le 20 novembre, Xiaomi commercialise son nouveau smartphone d'entrée de gamme, le Poco C65 inauguré avec un prix d'entrée de presque 150 euros. Toutefois, ce smartphone anti-inflation est déjà disponible à la précommande, et durant ce Single Day, son prix descend à seulement 99 euros chez AliExpress.

Connu pour ses smartphones au rapport qualité-prix imbattable, la gamme Poco de Xiaomi renouvelle son catalogue d’entrée de gamme avec l’arrivée d’un nouveau modèle : le Xiaomi Poco C65. Sa sortie est prévue pour le 20 novembre, alors il est toujours en précommande durant ce Single Day, et c’est justement le moment de l’obtenir pour un prix inférieur à 100 €. Aujourd’hui, le Xiaomi Poco C65 cumule plusieurs réductions et est disponible à moins de 100 euros !

Le Xiaomi Poco C65 en quelques points

Un écran HD+ rafraîchi à 90 Hz

Les performances du MediaTek Helio G85

Un capteur principal de 50 Mpx

Une batterie de 5 000 mAh avec recharge de 18 W

Au lieu de 169,90 euros en boutique officielle, le Xiaomi Poco C65 (256 Go + 6 Go de RAM) est maintenant disponible en promotion à 99,13 euros chez AliExpress grâce à une réduction au panier de 16 euros, au coupon vendeur 19AEPOC65 et au code promo AEFR15. Attention, la date de livraison est estimée entre le 23 et le 27 décembre !

Le nouveau smartphone qui combat l’inflation

Xiaomi est sur tous les fronts. Après l’officialisation des Xiaomi 14, le constructeur chinois lance un nouveau smartphone à seulement 150 € avec un grand écran de 6,74 pouces qui remplit généreusement la main. Le Xiaomi Poco C65 opte pour une dalle LCD en définition HD+ (1 600 x 720 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Xiaomi annonce également que sa luminosité peut atteindre les 600 cd/m² et que l’écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass. Aucune certification IP n’est annoncée.

À l’intérieur, c’est un processeur MediaTek Helio G85 qui alimente l’appareil avec ses huit cœurs et une cadence maximale de 2 GHz pour deux d’entre eux. Il est épaulé dans cette configuration par 6 Go de RAM LPDDR4X et accompagné d’un espace de stockage eMMC de 128 Go, extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Ce processeur ne devrait assurer que le strict minimum en termes de performances, et il ne lui permet pas d’être compatible avec la 5G. Côté logiciel, le Poco C65 tourne avec MIUI 14.

Belles promesses et compromis pour un prix d’entrée de 150 €

Le point fort du Xiaomi Poco C65 pourrait être son appareil photo, le constructeur chinois annonce un module à double capteurs avec un objectif principal de 50 Mpx (f/1,8) et un objectif macro de 2 Mpx (f/2,4) ainsi qu’un capteur frontal de 8 Mpx (f/2,0). On peut trouver curieux l’absence d’ultra grand-angle, mais au vu des performances de ce type d’objectif sur les modèles de ce segment tarifaire, nous pouvons effectivement nous en passer. Xiaomi préfère miser ici sur les fonctionnalités IA avec tout une panoplie de filtres et de modes créatifs tels qu’un mode accéléré. Le mode vidéo est capable de filmer jusqu’en 1080p 30 i/s.

Enfin, la fiche technique indique une batterie de 5 000 mAh compatible avec une puissance de recharge pouvant grimper jusqu’à 18 W, ce qui est un peu décevant venant d’un smartphone Xiaomi, mais à ce prix, on ne fait pas la fine bouche. Le constructeur chinois annonce une autonomie de 23 heures en lecture vidéo, une donnée à vérifier lors d’un test en même temps que la durée d’une recharge complète.

