Les laptops gaming avec RTX 4060 sont déstockés pour le Black Friday : le top 3 des offres

S'il était difficile de trouver une machine avec une RTX de la série 4000 à un prix raisonnable il y a quelques mois, aujourd'hui, le prix vient enfin à baisser ! Voici 3 références avec une RTX 4060 à moins de 900 euros.

De nombreux modèles profitent des dernières cartes graphiques RTX de la série 4000, pour faire tourner les jeux vidéo les plus gourmands sans problème. Ils sont donc suffisamment puissants pour répondre aux exigences des gamers, mais le prix peut vite freiner. Heureusement, certaines références, équipées d’une RTX 4060, voient leur prix baisser : en voici trois à moins de 900 euros, un modèle de chez MSI, un Lenovo et un modèle de la marque Medion.

Les PC Portables avec RTX 4060 en promotion

Lenovo LOQ 15IRH8

Ce laptop gaming signé Lenovo peut faire tourner tous les jeux en 1080p, voire en 1440p, tout en activant de multiples fonctionnalités comme le ray tracing ou le DLSS avec sa carte graphique RTX 4060. Son écran de 144 Hz rend l’expérience de jeu plus fluide. Autrement, avec son i5-12450H couplé à 16 Go de RAM, le laptop fera aussi bien l’affaire pour des taches de bureautique et même plus poussées.

S’ajoute à cela un SSD de 512 Go pour plus de rapidité au lancement de la machine et des jeux, et des temps de chargements réduits. Là où il se démarque, c’est en proposant la charge rapide : il suffit d’une trentaine de minutes pour passer de 0 % à 70 % d’autonomie. Un bon point quand on sait que l’autonomie des machines dédiées pour le jeu est faible. À noter, ici ce modèle profite de Windows 11.

MSI GF63 Thin 12VF

De son côté, le MSI GF63 Thin 12VF garantit également une bonne expérience de jeu. Sa dalle de 15 pouces rafraîchie à 144 Hz offre une bonne fluidité en jeu, et avec la RTX 4060 dans ses entrailles, il n’aura pas de mal à lancer les jeux en FHD avec les fonctionnalités Nvidia dans de bonnes conditions.

La configuration est la même que le Lenovo LOQ 15 (i5-12450H, 16 Go de RAM, 512 Go SSD). On a donc une machine à l’aise dans la plupart des tâches. Son point fort, c’est son poids : seulement 1,84 kg. Alors oui, certains ultrabook font mieux, mais généralement les laptops gaming pèsent en moyenne 2 kg, voire plus. Un avantage qui plaira surtout aux joueurs et joueuses nomades. À noter, ce modèle n’a pas d’OS, il faudra donc installer un système d’exploitation dessus.

Medion Erazer Deputy P40

Le laptop de Medion reprend aussi la configuration des deux références au-dessus : un i5 de 12ᵉ génération, une RTX 4060, ou encore 16 Go de mémoire vive. Tout y est : même les 144 Hz. Il est largement suffisant pour lancer les derniers jeux AAA en Full HD sans problèmes.

L’avantage est qu’il intègre les dernières normes en matière de connectivité sans fil, à savoir la Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Les parties multijoueurs ne devraient souffrir d’aucune latence. Seul manque à l’appel l’OS, tout comme le modèle de MSI, il faut investir dans une licence Windows avant de pouvoir profiter de ce laptop.

