La Fnac déduit déjà 100 € à ce kit de démarrage Philips Hue complet, juste avant le Black Friday

Alors que certains marchands tels que Boulanger et Amazon ont déjà lancé leur Black Friday, la Fnac commence, elle aussi, à s'y mettre et l'une de ses premières bonnes affaires concerne ce kit de démarrage Philips Hue très complet dont le prix chute de 229,99 euros à seulement 129,99 euros. Une bonne affaire qui tombe à point nommé pour passer de prochaines soirées lumineuses et colorées.

En matière d’éclairages connectés, Philips Hue est pionnier et LA référence en la matière. Il n’est pas rare de trouver des kits de démarrage chez différents marchands pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans cet univers, mais c’est toujours mieux quand une promotion tombe sur un de ces ensembles. Certains marchands ont déjà sonné le coup d’envoi du Black Friday et en appliquant une réduction de 100 euros sur ce kit de démarrage Philips Hue, la Fnac prend aussi les devants.

Le pack découverte Philips Hue en quelques points

Un kit complet avec des ampoules, une barre lumineuse et un interrupteur connecté

Un contrôle total grâce au pont Hue fourni et depuis l’application Philips Hue

Le protocole ZigBee, moins énergivore que le Wi-Fi

Au lieu de 229,99 euros habituellement, le pack découverte Philips Hue est maintenant disponible en promotion à 129,99 euros chez la Fnac.

La référence des éclairages connectés

Philips Hue a lancé ses premières ampoules connectées en 2012, et aujourd’hui, le constructeur est la meilleure référence en la matière. Dans ce kit de démarrage plutôt complet, on retrouve deux ampoules E27 capables de diffuser une lumière colorée, un pont Hue, un interrupteur connecté et une barre lumineuse Hue Play que l’on peut utiliser comme décoration. Par exemple, on peut l’installer derrière un TV afin de donner un semblant d’effet Ambilight. À l’instar des ampoules, la barre diffuse une lumière capable de diffuser un panel de 16 millions de couleurs.

Ces éclairages peuvent être appareillés à un smartphone à travers le Wi-Fi de la maison, mais il est préférable ici d’utiliser le pont Hue inclus dans ce pack, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, le protocole de connexion ZigBee est moins énergivore que le Wi-Fi et il fait profiter d’une meilleure portée. Deuxièmement, le pont Hue est capable de contrôler jusqu’à 50 éclairages connectés, contre 10 sans le pont. Enfin, le pont Hue permet d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires telles que la programmation de routines.

Pour une ambiance personnalisable du bout des doigts

Avec ce pack, il est possible de varier l’intensité lumineuse et les couleurs de l’éclairage soit via l’application, soit avec l’interrupteur connecté. Celui-ci s’installe sur un support mural ou peut être utilisé comme une télécommande, il est même possible de s’en servir pour sélectionner un des quatre scénarios d’éclairage prédéfinis par le constructeur. Ceux-ci vont de la lumière douce et chaude pour mieux se relaxer après une durée journée de travail à la lumière froide et forte pour instaurer une ambiance studieuse.

L’écosystème Philips Hue est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant, ce qui rend les ampoules contrôlables avec la voix autant qu’avec les doigts. Il existe une multitude de possibilités quant à la façon d’utiliser ses ampoules connectées, il n’appartient qu’à vous de décider de la façon. Par exemple, on peut simuler une présence humaine chez soi en allumant l’éclairage alors que l’on ne se trouve pas chez soi. Il est également possible de synchroniser l’éclairage avec un film, une série ou une musique pour donner une nouvelle saveur à ses divertissements.

Pour en savoir plus sur ce que propose le catalogue de Philips Hue, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide pour bien débuter avec vos ampoules connectées.

