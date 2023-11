Un drone DJI performant à moins de 300 €, c’est aussi ça la Black Friday Week

Le DJI Mini 2 SE est un drone grand public qui plaira aux débutants qui souhaitent s’essayer aux vidéos aériennes. Déjà à accessible, le voilà en promotion pour le Black Friday Week : 299 euros contre 349 euros de base.

Si l’envie de vous offrir un drone de la marque DJI vous tente, le Mini 2 SE est un bon candidat. En le concevant, la marque cible avant tout les utilisateurs débutants en quête d’un produit accessible pour se faire la main. Pour les intéressés, il est encore moins cher et coûte 50 euros de moins à l’occasion de la Black Friday Week.

Les points forts du DJI Mini 2 SE

Un petit drone compact, léger et facile à transporter

Capable de filmer en définition 2,7 K

La présence des fonctions QuickShots et Panorama

De base à 349 euros, le DJI Mini 2 SE est acutellement en promotion à 299 euros sur le site d’Amazon.

Pourquoi choisir le DJI Mini 2 SE ?

Le DJI Mini 2 SE est un drone ultraportable. Il se vante même de tenir dans le creux de la main une fois replié. Avec son format compact et ses 246 grammes, il est facile à transporter, et se glisser dans un sac à dos sans problème. Ce petit drone capture des vidéos jusqu’en 2,7K à 30 fps, et de prendre des photos en 12 mégapixels, le tout avec 10 km de transmission vidéo HD (contre 2 km sur l’ancien modèle). Pour débuter dans la vidéo aérienne, la qualité d’image est largement suffisante. Et avec son stabilisateur trois axes, le drone est capable d’offrir une image lisse, sans accrocs malgré le vent.

De nombreux modes de vol automatique sont disponbiles, comme QuickShots et Panorama. Le drone exécutera le mouvement choisi pendant l’enregistrement vidéo. De quoi se faciliter grandement la vie si on veut obtenir un résultat pro. Une assistance au décollage/atterrissage, et une option retour au point de départ au cas où vous auriez perdu votre drone de vue sont disponibles. Enfin, les concessions se font sur l’autonomie : la marque promet un temps de vol maximal de 31 minutes, et ce chiffre est amené à varier en fonction des modes utilisés.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs drones en 2023 ?

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.