Un des claviers les plus pratiques est à mini prix pour le Black Friday Week

Si vous cherchez un clavier pratique, compatible avec tous les systèmes, voici une super offre.

Le Logitech K380 est un clavier sans fil très compact bien pratique pour la bureautique. Il profite d’un mode permettant de switcher sur plusieurs appareils et d’une longévité de près de 2 ans sans avoir besoin de changer la pile.

Les caractéristiques du clavier Logitech K400 Plus

Le format compact et la légèreté

Le mode Easy Switch jusqu’à 3 appareils

Durée de vie de la pile de 2 ans

Le clavier sans-fil Logitech K380 dans sa version PC est disponible à 29,99 euros sur Amazon au lieu de 44,99 habituellement.

Un clavier léger et transportable

La première chose qui marque en voyant le K80, c’est son aspect compact. Avec seulement 28 cm de longueur, 12 cm de largeur et 1,6 cm de hauteur, il s’adapte parfaitement sur tous les bureaux en prenant le moins de place possible. Sa taille lui permet aussi d’être parfaitement transportable et polyvalent pour être utilisé chez vous ou au bureau. Forcément, il faut faire l’impasse sur le pavé numérique et quelques touches fonctions, mais Logitech a pensé à inclure un maximum de raccourcis pour le rendre utilisable dans un maximum de circonstance, en tout cas dans un cadre bureautique.

Le confort de frappe avant tout

L’expérience de frappe a été pensée pour être le plus agréable possible. Logitech a choisi des touches rondes à la place des touches carrées rationnelles pour épouser la forme des doigts lors de la frappe. Elles sont assez proéminentes pour limiter au minimum les erreurs de frappe et cette dernière est également très silencieuse grâce à des switchs à base de membrane en caoutchouc. Son seul véritable défaut concerne la touche majuscule qui ne profite pas d’une LED lumineuse indiquant son activation ou non.

La compatibilité « quasi » universelle

La philosophie première du K380 réside dans son aspect multisystèmes. En plus des ordinateurs (PC ou MAC), le clavier est compatible avec un bon nombre de systèmes : Android, iOS (iPhone et iPad); Chrome OS et même Apple TV (2ᵉ et 3ᵉ générations uniquement). Cela vous permet donc de l’utiliser aussi bien sur votre smartphone, votre tablette ou sur vos appareils compatibles connectés à votre TV. Logitech a surtout ajouté une fonction Easy Switch permettant de passer d’un appareil à l’autre d’une simple pression de touche sans avoir à désapparier le clavier. Ce système est très bien pensé , surtout pour les plus nomades, souhaitant utiliser un clavier sur de multiples appareils chez eux ou au travail.

Enfin, l’autre bon point concerne la durée de la pile. Logitech annonce une autonomie de deux ans, autant dire que vous avez du temps avant de changer celle fournie dans la boîte.

