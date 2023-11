Black Friday 2023 : dernière chance pour les offres encore en déstockage ce lundi

Le Black Friday continue ce dimanche avec d'anciennes offres encore plus au rabais que lors du vendredi noir, et de nouvelles offres très intéressantes apparaissent. Frandroid est sur le pont pour ne vous faire rater aucun bon plan de ce 26 novembre 2023.

Le Black Friday, ça a commencé vendredi dernier et ça se finit ce dimanche soir, même si le Cyber Monday prendre le relai demain. Les principales offres ont déjà été lâchées sur la Toile, mais le dernier jour du week-end du Black Friday est encore plus intéressant, car les produits bradés d’hier le seront encore plus aujourd’hui. Il y a même de nouvelles offres à prix canon qui apparaissent. Faisons le tri ensemble.

Quelle que soit votre raison pour faire des économies, vous êtes en tout cas au bon endroit pour faire de bonnes affaires sur les smartphones, tablettes, TV, PC portables, casques ou écouteurs sans fil, objets connectés, mais aussi sur le gaming, et bien d’autres.

Promos Black Friday : les meilleures offres du dimanche

Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Si les liens vers les offres ne marchent pas, désactivez votre bloqueur de publicités ! On vous explique comment faire dans cet article.

Les offres du Black Friday encore valables

Un format open-fit confortable

Une bonne qualité sonore

Une excellente intégration dans l’écosystème d’Apple

Auparavant affichés à 149 euros, les AirPods 2 sont désormais proposés à 99 euros chez Cdiscount et sur Amazon.

Un téléphone pliant, compact comme il se doit

Un bel écran interne

Un bon rapport qualité-prix

Lancé à 899 euros, on trouve maintenant le Motorola Razr 40 à 799 euros, mais grâce au Black Friday, le téléphone pliant se négocie à seulement 649 euros sur le site Boulanger. Bonus : avec l’achat du téléphone, des écouteurs Bose Quietcomfort Earbuds II sont offerts.

Une clé HDMI au design passe-partout

Une interface réussie

Compatible 4K HDR, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Au lieu de 69,99 euros habituellement, le Google Chromecast TV (4K) est maintenant disponible en promotion à 53,98 euros chez Amazon.

Le pic de luminosité très élevé

Dolby Vision Gaming à 120 Hz

Ambilight sur 3 côtés

Google TV à la baguette

Pendant le Black Friday, la Philips 65OLED908 est à 2 149 euros au lieu de 3 299 euros chez Darty.

Confortables à porter

La réduction de bruit active

Les contrôles tactiles

Les écouteurs sans fil de chez Bose sont, eux aussi, connus pour la qualité de leurs prestations. C’est le cas des Bose QuietComfort Earbuds II qui disposent d’une qualité d’ANC capable de tenir tête aux AirPods. L’application compagnon permet de gérer l’égaliseur sonore jusqu’au bout des doigts. En bref, des écouteurs que l’on ne peut que vous recommander. Bose QuietComfort Earbuds II à 199 euros au lieu de 399 euros.

Une dalle QD-Oled incurvée de 34 pouces

Une définition QHD et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz

Un temps de réponse de 0,1 ms et la compatibilité avec FreeSync Premium Pro

D’abord à 1 298,21 euros, puis remisé à 1 079 euros, l’écran PC Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DWF) se trouve en promotion à 862,44 euros sur le site officiel.

Sa construction robuste

Une cartographie détaillée

L’autonomie gigantesque

Lors du Black Friday, la Suunto Vertical est à 499 euros au lieu de 599 euros.

Le DTS Virtual:X

Une puissance de 360 W

L’Adaptive Sound Lite pour optimiser l’audio dans les films et séries

Initialement proposée à 299 euros, la barre de son Samsung HW-B530 est désormais affichée à 199 euros chez Cdiscount.

Un casque filaire confortable

Un son stéréo de bonne qualité

Un micro de bonne facture

Au lieu de 99,99 euros habituellement, le HyperX Cloud Alpha est maintenant disponible en promotion à 49,99 euros chez la Fnac.

Une restitution sonore de bonne qualité

La réduction de bruit active excellente

Des finitions de qualité et un confort aux petits oignons

Au lieu de 269,99 euros habituellement, le Bose QuietComfort SE est maintenant disponible en promotion à 179,99 euros chez Boulanger.

Une qualité d’image toujours remarquable

Excellente stabilisation

Une autonomie améliorée

Lancée à 449 euros, la GoPro Hero 12 Black est à 379 euros sur Amazon.

Son format compact et son écran bien calibré

Un très bon photophone et un x8 numérique bluffant

La Pixel Expérience et sa fluidité

Le Google Pixel 7a est vendu à 509 euros, mais grâce à cette remise de 22 %, il passe à 399 euros sur le site de la Fnac et celui de Darty. On le trouve au même prix chez Boulanger, dans un pack avec une enceinte JBL Go, mais aussi Amazon désormais avec un chargeur offert.

On trouve également le Google Pixel 7 en promotion : il s’affiche à 499 euros au lieu de 749 euros.

Une qualité d’image de folie ;

Des fonctions gaming (VRR, ALLM)

L’interface WebOS ;

Un design sublime et élégant ;

Plein de codecs audio et vidéo.

En temps normal, ce téléviseur haut de gamme est vendu pour pas moins de 1999 euros (2000 euros quoi). Heureusement, durant le Black Friday, son prix baisse de 900 euros : le LG OLED 55C3 est disponible ces jours-ci seulement à 1099 euros chez la Fnac. Le LG C3 en version 55 pouces est d’ailleurs disponible au même prix chez Darty.

Et si vous voulez plus grand comme écran, le modèle 65 pouces est en promo à 1 499 euros.

Elle est certifiée IP65

Elle a un moteur puissant

Elle est très endurante

Initialement proposée à 599,99 euros, la trottinette électrique Pure Air3 Pro est désormais affichée à 479,99 euros chez Darty.

Si vous souhaitez monter en gamme, la Pure Air3 Pro+ est aussi en promotion à 559,99 euros au lieu de 699,99 euros à la Fnac.

Une dalle QLED de 55″ avec un revêtement mat

Compatible 4K, HDR10+, HDR et HLG

TizenOS pour les fonctionnalités Smart TV

Au lieu de 1499 euros, le Samsung The Frame 55LS03B se trouve en promotion à 999 euros chez la Fnac pendant la Black Friday Week.

Black Friday : offres forfaits mobile 5G

Vous avez changé votre smartphone pendant le Black Friday 2023 ? Alors, n’hésitez pas à aller faire un tour du côté de notre comparateur des meilleurs forfaits mobile pour trouver la meilleure offre au meilleur prix. Nous vous partagerons également ici les différentes promotions des opérateurs pendant le Black Friday.

Cdiscount mobile : 130 Go de 5G pour 11,99 €/mois

Une offre sans engagement avec un petit prix

Jusqu’à 130 Go en France en 5G et 25 Go en Europe et DOM

et 25 Go en Europe et DOM Cdiscount mobile utilise le réseau de Bouygues Telecom

Les appels, SMS et MMS illimités

Le forfait Cdiscount Mobile sans engagement de 130 Go en 5G est à 11,99 euros par mois son prix ne change pas même après la première année. Notez également que la carte SIM est à seulement 1 euro au lieu de 10 euros habituellement, que vous soyez membre ou non.

RED : 130 Go de 5G pour 13,99 €/mois

Un forfait 5G avec 130 Go de data

Une enveloppe de 26 Go pour l’UE et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

C’est sans engagement !

Jusqu’au soir du dimanche 26 novembre, RED by SFR propose ce forfait 5G avec une enveloppe de 130 Go de données mobiles pour 13,99 euros par mois. Comme toujours chez l’opérateur low-cost, c’est sans engagement, il est donc possible de résilier son forfait même après seulement un mois d’abonnement.

B&You : 100 Go de 5G pour 13,99 €/mois

100 Go de données 5G en France métropolitaine + 30 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait mobile 5G de 100 Go de Bouygues Telecom / B&You est proposé à 13,99 euros par mois. Et c’est sans engagement. Sur le même lien, il y a aussi une offre 200 Go 4G et 5G qui inclut les appels vers l’international.

Les meilleurs Forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go 5G Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 13,99€ 16,99€ Découvrir

200 Go RED Forfait 5G200 Go 26 novembre Appels illimités 200 Go en France 20 Go en Europe 17,99€ 5G offerte Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 40 à 80 Go Appels illimités 40 Go - 80 Go en France 15 Go en Europe 8,99€ 2 mois offerts ! Découvrir Tous les forfaits mobile

Les fournisseurs d’accès à Internet profiteront sans aucun doute de cette occasion pour brader leurs abonnements Fibre et ADSL. Vous retrouverez les meilleures offres ci-dessous.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 18,99€ 31,99€ Pendant 6 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19,99€ 29,99€ Un mois offert Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Débit jusqu'à 1 Gb/s 280 chaînes de TV incluses Téléphonie fixe incluse 19,99€ 44,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Black Friday 2023 : rater les bons plans, très peu pour moi !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

