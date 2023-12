OnePlus Open : déjà 250 € de remise sur le nouveau pliant qui rivalise avec le Galaxy Z Fold 5

Le OnePlus Open est le dernier smartphone pliant à avoir fait son entrée sur le marché et il se positionne d'entrée comme le rival du Samsung Galaxy Z Fold 5. Il se veut sans concessions afin de mettre à terre toute la concurrence mais ce choix se ressent fortement sur son prix de lancement : 1 849 euros. En ce moment, il est possible de l'obtenir pour moins cher puisque son prix passe à 1 599 euros en boutique officielle.

Il y a peu encore, rares étaient les constructeurs à s'aventurer sur le segment des smartphones pliants et il manque encore certains noms comme Apple sur ce marché. Bientôt, chaque constructeur aura au moins un smartphone pliable à proposer dans son catalogue. Parmi les nouveaux concurrents en lice, nous avons OnePlus qui a fait un sans-faute avec son tout premier pliant, le OnePlus Open. Testé et approuvé par notre rédaction avec la note de 9/10, ce modèle est déjà en promotion en boutique officielle avec cette remise de 250 euros.

Le OnePlus Open en quelques points

Un design particulièrement réussi (en particulier la pliure)

Les performances de son Snapdragon 8 Gen 2

De belles performances en photo

Une grosse autonomie et le chargeur de 67 W inclus

Au lieu de 1 849 euros habituellement, le OnePlus Open (avec un chargeur de 67 W inclus) est maintenant disponible en promotion à 1 599 euros en boutique officielle.

Le meilleur smartphone pliant dans sa catégorie

Disons-le de suite, le OnePlus Open n’a aucun défaut, à part une pauvre certification IPX4 et un bloc photo protubérant. Passé ces légers désagréments, le OnePlus Open apparaît comme le meilleur pliant en format Fold, une belle bête bien finie et confortable dans la prise en main. Sa charnière en goutte d’eau est particulièrement robuste et sa pliure presque invisible donne une leçon au Samsung Galaxy Z Fold 5. Pour ce qui est de l’écran interne justement, le constructeur chinois opte pour une dalle AMOLED en 2 440 x 2 268 pixels avec un taux de rafraîchissement adaptatif grimpant jusqu’à 120 Hz, comme pour l’écran externe à la définition elle aussi généreuse.

Avec son bloc photo protubérant, le OnePlus Open annonce la couleur. Il embarque un capteur principal grand-angle de 48 Mpx (f/1,7), un téléobjectif x6 de 64 Mpx (f/2,6), un ultra grand-angle de 48 Mpx (f/2,2) et c’est un capteur frontal de 32 Mpx (f/2,4) qui permet de prendre des selfies. Voilà une configuration polyvalente et efficace. Le capteur principal prend notamment des clichés avec une colorimétrie juste (merci au partenariat avec Hasselblad) et maîtrisés de jour comme de nuit. Le téléobjectif est également une réussite avec un piqué irréprochable.

Une autonomie qui plie la concurrence

Pour alimenter le monstre, on peut compter sur un Snapdragon 8 Gen 2 épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5X. Malgré cette configuration, le OnePlus Open accuse un peu de retard selon nos benchmarks, surtout face au Galaxy Z Fold 5, sa puissance ayant sûrement été bridée afin de limiter la chauffe. Mais même si son GPU est en retrait par rapport à la concurrence, le OnePlus Open est parvenu à faire tourner Genshin Impact avec les graphismes au max sur son écran interne, et à 60 FPS ! De plus, à aucun moment nous n’avons senti le smartphone chauffer dans ces conditions.

Enfin, le OnePlus Open est le smartphone pliant le plus endurant qu’il nous ait été donné de voir. D’ordinaire, les smartphones « Fold » ne sont pas des champions d’autonomie à cause de la taille de l’affichage et de la charnière qui ne laisse que peu de place pour installer une grosse batterie. OnePlus a contourné le problème en installant deux petites batteries pour atteindre une capacité totale de 4 805 mAh, ainsi, le OnePlus Open est capable de tenir tranquillement deux journées en usage normal. Enfin, sa recharge de 67 W lui permet de passer de 8 % à 96 % en 35 minutes. Époustouflant…

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le OnePlus Open.

Afin de comparer le OnePlus Open avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones pliables du moment.

