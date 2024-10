iPhone 16 : le nouveau fleuron d’Apple profite déjà d’une belle baisse de prix chez Boulanger

À peine sorti, l’iPhone 16 profite déjà d’offres promotionnelles, et ce grâce à Boulanger. En effet, l’enseigne française vous fait économiser jusqu’à 150 euros sur le nouveau fleuron d’Apple.Â

iPhone 16 // Source : Apple

Si les nouveautés sont peu nombreuses sur la nouvelle génération des iPhone, l’iPhone 16 lui semble le plus intéressant de la gamme. Avec l’arrivée du bouton action, et d’un nouveau bouton « Camera Control », il bénéficie en partie des mêmes changements que les Pro. Il devrait convaincre les personnes ayant un iPhone 11 ou 12 souhaitant renouveler leur appareil, d’autant plus avec près de 150 euros de remise.

Pourquoi passer à l’iPhone 16 ?

Le tout nouveau bouton Camera Control dédié à la photo/vidéo

Le capteur photo qui a encore fait un bond en avant

Il ne pèse que 170 g

De base à 969 euros, l’iPhone 16 peut vous revenir à 819 euros chez Boulanger, grâce à un bonus de reprise.

La version Plus de l’iPhone 16 quant à elle peut vous revenir à 969 euros dans sa version 128 Go. Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max sont, eux aussi, concernés par cette offre.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 16. Le tableau s’actualise automatiquement.

Tout nouveau tout beau tout chaud

L’iPhone 16, c’est le dernier smartphone d’Apple, la version la plus abordable pour le tout venant. Il est accompagné d’autres modèles, pour les power users : l’iPhone 16 Pro ou l’iPhone 16 Pro Max. Sans oublier l’iPhone 16 Plus, une version légèrement plus grande de l’iPhone 16. Mais aujourd’hui, il est question de l’iPhone 16 de base, un modèle qui fait 147,6 × 71,6 × 7,8 mm pour seulement 170g. Un poids plume quand des concurrents sérieux comme le Samsung Galaxy A25 pèse 197 g et le Google Pixel 9 pèse 190 g.

L’écran est une dalle OLED de 6,1″ qui affiche 2556 × 1179 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de « seulement » 60 Hz. C’est un peu l’un des seuls reproches qu’on peut lui faire : Apple ne se décide pas à passer ce seuil symbolique, là où des smartphones 2 à 3 fois moins chers comme le Nothing Phone (2a) proposent du 120 Hz.

Introduction du tout nouveau bouton Camera Control

L’une des nouveautés de l’iPhone 16, c’est le bouton Camera Control. Il est entièrement dédié à la photo ou la vidéo et permet de démarrer un film, prendre une photo et accéder à de nombreux sous-menus afférents. C’est pratique parce qu’il permet de régler vos paramètres sans masquer l’écran de l’iPhone 16 avec vos doigts. Par exemple, un peu à l’instar de Google Lens, vous pouvez le maintenir appuyé pour avoir des infos sur les personnes, les objets et les lieux devant l’objectif.

La batterie de l’iPhone 16 a fait quelques progrès par rapport à l’iPhone 15 et passe de 3349 mAh à 3561 mAh, ce qui représente une autonomie légèrement améliorée. La charge dite « rapide » reste un peu faiblarde et plafonne à 20W. Pour les photos, vous avez deux capteurs de 48 et 12 Mpx qui permettent de filmer en 4K@60 fps et un capteur frontal de 12 Mpx. Sans oublier bien sûr la puce Apple A18 qui fait que l’expérience utilisateur est super fluide.

Bien qu’il soit indiscutablement puissant, il se peut que l’iPhone 16 ne soit pas ce que vous recherchez. Si vous voulez des conseils pour trouver votre prochain smartphone, vous pouvez consulter notre guide complet des meilleurs téléphones du moment.