Séance de rattrapage du Black Friday : le TOP des offres pour Noël à ne pas louper

Le Black Friday et le Cyber Monday, c’est fini ! Pourtant, on trouve encore des offres sur des produits Tech populaires, très pratique pour celles et ceux qui ont raté le coche.

Entre le Single Day, la Black Week, le Black Friday et enfin le Cyber Monday, le mois de novembre a été très riche en promotions. Nous accueillons désormais les fêtes de fin d’année, et pour faire vos emplettes sans vous ruiner, nous vous avons concocté une sélection de produits bradés.

Notre sélection d’offres Cyber Monday et Black Friday encore dispo

Temps forts - Xiaomi Electric Scooter 3 Lite

iPhone 14

Les points positifs de l’iPhone 14

Un design soigné et maîtrisé

Une puce puissante pour tous les usages

Une autonomie de deux jours

Initialement à 1 019 euros, l’iPhone 14 dans sa version 128 Go est actuellement en promotion à 749 euros sur Ubaldi.

Philips 55PML9008

Ce qu’on apprécie de ce TV QLED Mini LED Philips 55PML9008

Une dalle Mini LED de 75 pouces

Avec Ambilight

Compatible Dolby Vision, HDR10+ Adaptative, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1

Initialement affiché à 1 399 euros, le TV QLED Mini LED Philips 55PML9008 est désormais proposé à 990 euros sur le site Ubaldi, mais grâce au code 15UBA4823, le téléviseur tombe à 855 euros.

Garmin Venu 3

Pourquoi choisir la Garmin Venu 3 ?

Un grand écran lisible et lumineux

La précision et la pertinence des capteurs

L’autonomie

Disponible depuis quelques mois, la Garmin Venu 3 est proposée à 499 euros, mais chez Boulanger, il est possible de l’obtenir à 449 euros grâce au code GARMIN50.

Asus Vivobook 14

Ce que propose l’Asus Vivobook 14

Une charnière à 180°

Une dalle Full HD de 14 pouces

Combo i5 de 12e gen + 8 Go de RAM + SSD de 512 Go

Initialement affiché à 599,99 euros, l’Asus Vivobook 14 est désormais proposé à 449,99 euros à la Fnac.

Marshall Acton II

Que propose la Marshall Acton II ?

Un design rétro façon ampli de guitare

Une puissance totale de 60 W

Attention : pas de batterie, ce n’est pas une enceinte portable

Lancée il y a plusieurs années, la Marshall Acton II est toujours en vente et a toujours un certain succès. Aujourd’hui, on la trouve en promotion à 179,99 euros chez Boulanger, contre 269,99 euros habituellement.

Google Pixel 7

Pourquoi le Google Pixel 7 est-il toujours intéressant ?

Pour son écran bien calibré et lumineux

Son expérience photo

Son interface fluide, accessible et agréable

Sans oublier un rapport qualité-prix de folie

Vendu au départ à 649 euros, le Google Pixel 7 (8 + 128 Go) est aujourd’hui remisé à 450 euros sur AliExpress, mais en utilisant le code AEFR80, le téléphone revient à 370 euros (coloris noir).

Chargeur Samsung

Les atouts de ce chargeur Samsung

Le chargeur officiel d’une capacité de 45 W

Dotée de la charge adaptative

Et, d’une interface USB-C

Avec un prix barré à 49,90 euros, le chargeur ultra rapide 45 W de Samsung se négocie désormais à seulement 21,08 euros sur Amazon.

DualSense

La Sony PlayStation DualSense, c’est quoi ?

La manette officielle de la PlayStation 5 ;

Fonctionne en sans-fil et se recharge en USB-C ;

Fonctionne aussi sur Windows 10 et Windows 11.

À son officialisation en 2020, en même temps que la PlayStation 5, la Sony DualSense était proposée à partir de 74,99 euros. Aujourd’hui, on la retrouve à seulement 45,99 euros sur Cdiscount.

Nothing Ear (Stick)

En quoi les Nothing Ear (Stick) sont de bons écouteurs ?

Des écouteurs confortables

Une scène sonore large

Une bonne autonomie

Vendu au départ à 119 euros, les Nothing Ear (Stick) sont dorénavant disponibles à 47 euros seulement chez Cdiscount.

Harman Kardon Onyx Studio 7

Quelques points forts de l’Harman Kardon Onyx Studio 7

Jusqu’à huit heures d’autonomie ;

Le design élégant ;

La bonne qualité audio.

Au départ à 299 euros, la Harman Kardon Onyx Studio 7 n’est plus qu’à 99 euros chez Cultura, soit une belle ristourne de 200 euros. Cette offre est également disponible sur le site Boulanger.

Samsung Galaxy Tab A9

La Samsung Galaxy Tab A9, c’est quoi ?

C’est la nouvelle tablette entrée de gamme de Samsung

Pratique à manipuler d’une seule main

Efficace pour les usages classiques, avec OneUI à la clé

Tout juste lancée, la tablette Samsung Galaxy Tab A9 est disponible à 189,99 euros sur la boutique officielle, mais grâce à une ODR de 30 euros, elle revient à seulement 159,99 euros.

TCL 55MQLED80

Les points forts du TCL 55MQLED80

Qualité d’image, que ce soit en SDR ou HDR

Compatibilité Dolby Vision et HDR10+

Bonnes capacités d’Android TV

Vendu habituellement à 899 euros, le téléviseur TCL 55MQLED80 est aujourd’hui à 530 euros sur le site Ubaldi, avec l’aide d’une offre de remboursement de 100 euros + le code promo 10DAYS4623.

Google Pixel 7a

Le Google Pixel 7a, c’est quoi ?

Un super smartphone en photo

L’interface Pixel Experience avec des fonctionnalités exclusives

Une très bonne puce avec de belles performances

Un écran bien calibré

Habituellement, on trouve ce smartphone de Google à 509 euros, mais actuellement le Pixel 7a se négocie à seulement 399 euros sur le site d’Amazon.

Samsung Odyssey Oled G9

Le Samsung Odyssey Oled G9 offre…

Un format 32:9, soit l’équivalent de deux écrans classiques ;

La technologie Oled pour des contrastes infinis ;

Toutes les technologies d’affichage qu’on souhaite ;

Taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz ;

Des couleurs vives ;

Le cloud gaming intégré nativement.

À sa sortie, le Samsung Odyssey Oled G9 était vendu à 1 799 euros. Aujourd’hui, cet écran PC est vendu à 998 euros sur la boutique officielle grâce à l’ODR de 200 euros.

Xiaomi Outdoor Camera AW200

Les atouts de la Xiaomi Outdoor Camera AW200

Un lot de 2 petites caméras à l’aise à l’intérieur comme à l’extérieur

Filme en 1 080p et dispose d’une vision nocturne en couleur

Capable de détecter des mouvements

En ce moment, Xiaomi propose un pack comprenant deux Xiaomi Outdoor Camera AW200 à seulement 40 euros grâce au code BF2023, contre 99 euros de base.

Xiaomi Poco F5

Les points forts du Xiaomi Poco F5

Une puce Snapdragon 7+ Gen 2

Un écran AMOLED de 6,67 pouces + 120 Hz

Une batterie de 5 000 mAh + charge rapide 67 W

Avec un prix de départ à 479 euros, le Xiaomi Poco F5 (12+256 Go) est désormais proposé à 299 euros sur le site AliExpress grâce à un coupon vendeur et le code AEFR50.

Asus TUF gaming A15

Les caractéristiques de l’Asus TUF gaming A15

Une bonne combinaison Ryzen 7 7735HS + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Une dalle Full HD 144hz compatible G-SYNC

512 Go de SSD NVMe

Pas d’OS installé

Au lieu de 1 499 euros, le PC portable Asus TUF Gaming A15 est maintenant disponible en promotion à 1 099 euros sur Cdiscount.

Huawei FreeBuds 5i

Ce qu’il faut retenir des Huawei FreeBuds 5i

La qualité sonore

La réduction de bruit

Le Bluetooth multipoint

Lancés à 99,99 euros, les Huawei FreeBuds 5i sont actuellement disponibles en promotion à 74,99 euros chez Amazon.

OnePlus 10T

Ce qu’on aime du OnePlus 10T

Son grand écran Amoled de 6,7 pouces à 120 Hz

Sa puce puissante : Snapdragon 8+ Gen 1

Sa charge 150 W

Sorti en 2022 à 729 euros, le OnePlus 10T est aujourd’hui en promotion à 319 euros sur le site AliExpress grâce à un coupon vendeur et le code promo FR50.

MacBook Air 13 M2 2022

Les atouts de l’Apple MacBook Air 13 M2 2022

L’écran Liquid Retina bien calibré

Les performances exceptionnelles de la puce M2

Une excellente autonomie

Au lieu de 1 299 euros, le MacBook Air M2 de 13 pouces avec 8 Go de RAM et 256 GO de stockage est actuellement en promotion à 1 139 euros sur Amazon, mais également chez E.Leclerc.

Crucial T500

Le Crucial T500 est un SSD NVMe …

Avec des performances qui le rendent compatibles avec la PS5

Qui embarque un dissipateur thermique

Et offre 2 To de stockage

Avec un prix barré à 205,99 euros, le Crucial T500 (2 To) est désormais proposé à 161,99 euros sur le site Amazon.

Ninebot KickScooter F25E

Ce qu’il faut retenir de la Ninebot KickScooter F25E

Une trottinette robuste et pratique à transporter

Des performances idéales pour les déplacements urbains

Une autonomie de 25 km

Habituellement à 429 euros, la trottinette Ninebot KickScooter F25E est disponible en promotion à 279 euros sur le site E.Leclerc.

Xiaomi Pad 6

Que propose la Xiaomi Pad 6 ?

Un joli design et un écran à 144 Hz

De belles performances

Une bonne autonomie

Habituellement vendu à 399 euros, la Xiaomi Pad 6 revient à seulement 269 euros sur le site AliExpress en appliquant le code FR50.

Meta Quest 2

Ce qu’on apprécie du Meta Quest 2

Un casque VR sans fil plus confortable

Un excellent rendu d’image et de meilleures performances

Un bon suivi des mouvements

Depuis son lancement, l’Oculus Quest 2 de Meta (128 Go) a vu son prix augmenté à 449 euros. On le trouve maintenant à son prix de base, soit 349 euros, mais à l’approche du Black Friday, il tombe à 299 euros sur Amazon, mais aussi sur le site de la Fnac, Darty et Boulanger.

Apple AirPods 3

Pourquoi choisir les Apple AirPods 3 ?

Les meilleurs écouteurs open-fit du marché

L’audio spatial avec les appareils Apple

L’autonomie géante

Au lieu de 199 euros habituellement, les Apple AirPods 3 sont maintenant disponibles en promotion à 169 euros chez Amazon. Ils sont aussi disponibles au même prix chez Carrefour et Cdiscount.

Nakamura Crossover LTD

Les atouts du Nakamura Crossover LTD

Un vélo électrique bien équipé

Un moteur de 250 W avec un couple de 45 Nm

Une bonne autonomie : 60 km

Avec un prix barré à 1 299 euros, le vélo électrique Nakamura Crossover LTD profite de 500 euros de réduction et s’affiche désormais à 799 euros sur le site Intersport. N’oubliez pas que ce prix peut encore plus baisser en fonction des aides auxquelles vous avez droit.

Samsung Galaxy A34

On apprécie le Samsung Galaxy A34 pour…

Son sublime écran haut de gamme

Sa réactivité et ses quatre ans de mises à jour majeures

Son autonomie d’une journée

Au départ à 399 euros, le Samsung Galaxy A34 est actuellement proposé à 299 euros sur le site Ubaldi, mais après avoir appliqué le code 3DAYS4623, le téléphone revient à 293 euros.

Dell Alienware 34 QD-OLED

Le Dell Alienware 34 QD-OLED, c’est quoi ?

Un magnifique écran incurvé Oled avec un excellent HDR

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Une latence très faible

Une garantie de 3 ans contre le burn-in

Au lieu de 1 076 euros habituellement, le Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DWF) est maintenant disponible en promotion à 799,12 euros en boutique officielle.

Les forfaits mobile

Vous avez changé votre smartphone pendant le Black Friday ou le Cyber Monday 2023 ? Alors, n’hésitez pas à aller faire un tour du côté de notre comparateur des meilleurs forfaits mobile pour trouver la meilleure offre au meilleur prix. Nous vous partagerons également ici les différentes promotions des opérateurs.

Les meilleurs Forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go 5G Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 13,99€ 16,99€ Découvrir RED Forfait 5G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 20 Go en Europe 17,99€ 5G offerte Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 40 à 80 Go Appels illimités 40 Go - 80 Go en France 15 Go en Europe 8,99€ 2 mois offerts ! Découvrir Tous les forfaits mobile

Les fournisseurs d’accès à Internet profiteront sans aucun doute de cette occasion pour brader leurs abonnements Fibre et ADSL. Vous retrouverez les meilleures offres ci-dessous.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 18,99€ 31,99€ Pendant 6 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19,99€ 29,99€ Un mois offert Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Débit jusqu'à 1 Gb/s 280 chaînes de TV incluses Téléphonie fixe incluse 19,99€ 44,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

