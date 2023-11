Compatible avec la PS5, le Crucial T500 de 2 To avec dissipateur thermique est à -21 %

Après une entrée remarquée sur le segment des SSD PCIe 5.0 avec un T700 aux vitesses (et à la consommation) phénoménales, Crucial est revenu à un format plus populaire et surtout plus utile au grand public avec le T500. Le constructeur américain signe ici un SSD véloce et compatible avec la PS5 et, en ce moment, la version de 2 To est en promotion à 161,99 euros au lieu de 205,99 euros chez Amazon.

Ces derniers jours ont été marqués par l’arrivée de la PS5 Slim après de longs mois d’attente. Et même si le stockage de cette console a été revu à la hausse par rapport à la version classique, il est toujours possible d’y ajouter un deuxième SSD NVMe afin d’étendre son stockage. Cependant, dans la multitude de références que l’on peut trouver chez les e-commerçants, seule une partie est compatible avec la console de Sony. C’est le cas de ce Crucial T500 qui profite d’une promotion de 21 % chez Amazon dans sa version de 2 To avec dissipateur thermique.

Le Crucial T500 en bref

Des vitesses de pointe en interface PCIe 4.0

Un dissipateur thermique inclus

Une grande capacité de stockage de 2 To

Un SSD NVMe compatible avec la PS5

Au lieu de 205,99 euros habituellement, le Crucial T500 (2 To – avec dissipateur thermique) est maintenant disponible en promotion à 161,99 euros chez Amazon.

Un SSD pour mettre à niveau sa nouvelle PS5 Slim

Les SSD NVMe ne sont pas tous compatibles avec la PS5 ; alors afin d’aider les gamers dans leurs recherches, Sony a publié une liste de critères à respecter. Le SSD en question doit notamment être en interface PCIe 4.0 et avoir un débit minimal de 5 500 Mo/s en lecture séquentielle. Ce à quoi répond favorablement le Crucial T500 avec une vitesse de lecture de 7 400 Mo/s et une vitesse d’écriture de 7 000 Mo/s. En lecture, il est presque aussi performant que le Samsung 990 Pro considéré comme le roi des SSD PCIe 4.0.

Une des raisons pour lesquelles le Crucial T500 rentre parfaitement dans la PS5 est la présence de son dissipateur thermique, un dispositif presque obligatoire qui permet au SSD de conserver des performances stables sur la durée, même quand la console connaît des pics de chaleur. Avec ces deux cartes en main, le Crucial T500 est ainsi prêt à rentrer dans la console de Sony. Pour les personnes effrayées à l’idée de bricoler leur PS5, nous avons rédigé ce guide d’installation facile à suivre. L’opération ne nécessite qu’un tournevis et un peu d’huile de coude.

Une référence également fiable sur PC et laptop

Une fois le Crucial T500 installé dans la console, il n’y a plus qu’à profiter de son immense espace de stockage de 2 To et installer une grosse poignée de jeux supplémentaires. Un ajout bienvenu sachant que l’espace de stockage de la PS5 peut rapidement atteindre sa limite, Slim ou non, avec les jeux AAA qui pèsent toujours plus lourd. Un PC ou un ordinateur portable peut également profiter de ces 2 To de stockage supplémentaires, même ceux un peu moins récents étant donné que le Crucial T500 est rétrocompatible avec la norme PCIe 3.0.

Pour ce qui est de la fiabilité de son T500, Crucial annonce une durée de vie de 600 TBW par To de stockage, comme pour le Crucial P5 Plus et d’autres SSD grand public. Ainsi, la version de 2 To du Crucial T500 a une durée de vie de 1 200 TBW. De plus, le constructeur américain ajoute une garantie constructeur de cinq ans alors que la plupart des concurrents se contentent d’une garantie de trois ans. Cela permet au moins de garder l’esprit tranquille un long moment après l’achat.

Afin de comparer le Crucial T500 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 et disques durs pour la PS5.

