Amazon n’a jamais proposé le Nothing Phone (2) à un prix aussi bas que maintenant

En choisissant le Nothing Phone (2), vous aurez un smartphone puissant, agréable et bien fini entre les mains. Mieux encore, il s'affiche à un prix plus doux sur Amazon : 599 euros pour sa version 256 Go, au lieu de 729 euros au départ.

Après un premier téléphone convaincant, Nothing revient avec le Phone (2). Cae dernier reprend les éléments qui ont fait le succès du Phone (1) comme le Glyph et apporte des améliorations au niveau du processeur et de l’interface pour faire mieux que son prédécesseur. Une version abordable serait même dans les clous. Mais si vous souhaitez vous le procurer, c’est le bon moment : sa version 256 Go coûte 130 euros de moins sur Amazon.

Le Nothing Phone (2) propose…

Un design atypique avec le Glyph

Des performances sans chauffe excessives

Nothing OS 2.0, une interface plaisante à utiliser

Disponible à 729 euros dans sa configuration 12 Go + 256 Go, le Nothing Phone (2) est remisée à 629 euros sur Amazon, mais grâce à un coupon de réduction à 30 euros, il revient à 599 euros.

Le Nothing Phone (2) : un cran au-dessus

Pour son deuxième téléphone, Nothing a vu les choses en grand en proposant la puce Snapdragon 8+ Gen 1, un processeur plus puissant que le premier du nom. Cette puce résolument haut de gamme n’est pas la plus puissante du marché, mais se montre plus véloce, que ce soit pour la rapidité d’exécution ou les performances sur les jeux 3D, le tout sans chauffe.

Autre changement plus visible, son design. Le Phone (2) garde le look atypique, transparent avec son glyphe, mais avec pas mal de changements. On a des finitions plus travaillées, le verre à l’arrière est désormais bombée. Cela donne plus de place aux reflets en tout genre, et il faut bien le dire, à nos yeux, le smartphone n’en est que plus somptueux.

Peu de choses à lui reprocher

À l’avant, on retrouve un écran plat avec des bordures affinées et une diagonale légèrement plus grande. Sa dalle Oled en Full HD offre des couleurs naturelles, une finesse d’affichage très correcte et une luminosité maitrisée. Il est amplement suffisant pour profiter de vos contenus. Il profite en prime d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui apporte une navigation fluide et agréable dans l’interface. À propos de l’OS, Nothing OS (version 2.0) basé sur Android 13 ressemble beaucoup à la Pixel Experience et mise sur la présence de très nombreux widgets. S’agissant d’une dalle LTPO, le taux peut descendre jusqu’à 10 Hz, de quoi économiser de la batterie.

Sur la partie autonomie, le Phone (2) assure une journée d’utilisation sans problème, mais difficile d’embrayer sur une deuxième journée complète. Quant à la recharge, il est compatible avec une charge de 45 W, mais le smartphone n’est pas fourni avec un chargeur dans sa boîte. Quant à la photo, ce n’est pas le meilleur photophone de sa catégorie, mais il s’en sort haut la main avec une belle gestion des couleurs, un piqué satisfaisant, un mode portrait sympa et un mode nuit bon. On regrette juste une gestion du HDR un peu hasardeuse et l’absence de téléobjectif.

Obtenez plus d’informations dans notre test complet du Nothing Phone (2).

Si le modèle proposé par Nothing ne correspond pas à vos attentes, nous vous invitons à découvrir notre guide regroupant les meilleurs smartphones à choisir en décembre 2023.

