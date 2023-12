RTX 4060 : voici la meilleure offre de Noël pour cette carte graphique Nvidia

Le temps où les cartes graphiques étaient hors de prix est devenu de l’histoire ancienne. Il est possible de trouver une des dernières cartes graphiques de Nvidia à un très bon prix : la RTX 4060 d’Asus coûte seulement 314,99 euros.

Si vous cherchez à mettre à niveau votre PC, et y ajouter une carte graphique, les prix sont enfin corrects, notamment grâce aux CG de la série 4000 de Nvidia. La RTX 4060 constitue l’une des références les moins chères de la gamme, et coûte aujourd’hui moins de 315 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de l’Asus GeForce RTX 4060

Parfaite pour jouer en Full HD

Les technologies Nvidia : DLSS 3 et Ray Tracing

Consomme peu : 120W

Actuellement, il est possible d’obtenir une carte graphique Asus GeForce RTX 4060 (avec 3 mois offerts Xbox Game Pass + GeForce Now) pour seulement 314,99 euros grâce au code promo BUCHE sur le site Top Achat.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Nvidia GeForce RTX 4060. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Nvidia GeForce RTX 4060 au meilleur prix ?

Idéale pour jouer en Full HD

La GeForce RTX 4060 s’impose en une excellente candidate pour mettre à jour les composants de son PC sans avoir à casser sa tirelire. Elle s’adresse avant tout aux propriétaires de GeForce RTX 2000, voire de GTX 1000, qui souhaiteraient bénéficier des nouveautés d’Ada Lovelace à petit prix. Ce modèle de chez Asus est doté de 8 Go de mémoire vidéo GDDR6 avec une interface 128 bits.

Elle est idéale pour faire tourner les jeux les plus récents en Full HD, en activant le DLSS 3 activé, le ray tracing au maximum et les réglages élevés pour avoir un rendu réaliste en jeu, net et fluide. Il est possible de jouer en QHD (2560 × 1080) mais pour cette définition, il faudra accepter de faire des compromis dans les réglages graphiques.

Une faible consommation

La RTX 4060 relève une consommation maximale de 120 W. C’est sensiblement le même niveau que la GeForce GTX 1060 lancée par Nvidia en 2016, mais pour un niveau de puissance de calcul qui est tout autre. Pratique pour faire quelques économies sur sa facture d’électricité, mais surtout de pouvoir changer de carte graphique sans à de voir à changer l’alimentation du PC.

Enfin, cette faible consommation permet à la carte graphique d’être aussi compact et, c’est une autre bonne nouvelle, très silencieuse en fonctionnement.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060.

Pour découvrir d’autres références et faire le bon choix, nous vous invitions à lire notre sélection des meilleures cartes graphiques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.