30 % de réduction pour ce chargeur rapide 30 W (port USB-C) déjà pas cher

Si vous recherchez un chargeur rapide, compact, compatible avec un grand nombre d'appareils et surtout très peu cher, vous pourrez par exemple vous tourner vers le modèle Ugreen doté de 30 W avec USB-C. En ce moment, Amazon le propose à un super prix : 13,99 euros au lieu de 19,99 euros.

Les chargeurs rapides puissants et compacts sont nombreux sur le marché, mais les références peu chères sont moins légion sur le marché. La marque Ugreen fait toutefois partie de celles qui proposent des blocs très abordables et surtout d’excellents rapports qualité/prix, à l’image du modèle doté de 30 W, dont le prix ne dépasse pas les 14 euros.

Ce qu’offre ce chargeur Ugreen

Une puissance de charge de 30 W

Un port USB-C

Une compatibilité avec de nombreux appareils

Initialement proposé à 19,99 euros, le chargeur Ugreen de 30 W est désormais affiché à 13,99 euros sur Amazon grâce à un coupon de 30 %. Notez toutefois que le câble de charge n’est pas inclus avec le bloc.

Petit, mais suffisamment puissant

Ce chargeur Ugreen marque tout d’abord des points grâce à son format particulièrement compact, qui permet de l’emporter partout avec soi. Avec ses dimensions de 5,4 x 4,6 x 2,5 cm et son poids plume de 65 grammes, ce n’est clairement pas lui qui prendra le plus de place dans votre sac. Toutefois, son format réduit ne l’empêche pas de promettre de belles performances pour recharger un grand nombre d’appareils.

C’est donc une puissance de charge de 30 W à laquelle on aura droit, via son unique port USB-C. Selon Ugreen, le chargeur est capable de faire passer la batterie d’un iPhone 15 ou d’un iPhone 14 de 0 % à 60 % en seulement 30 minutes. Un Samsung Galaxy S21 Ultra pourrait quant à lui gagner 100 % de batterie en seulement 1h.

De nombreuses compatibilités

Par ailleurs, ce chargeur Ugreen supporte plusieurs protocoles de charge rapide, comme les Power Delivery 3.0, PPS et Quick Charge 4+ et 3.0. Il est aussi et surtout compatible avec un grand nombre d’appareils, comme les récents iPhone 15 et antérieurs (à partir de l’iPhone 8), les smartphones Samsung Galaxy (du S20 au S23, du A33 au A52…), les Google Pixel 5 à 7, ou encore les iPad Pro, iPad Air et MacBook Air M1. Le bloc peut aussi recharger des AirPods une Nintendo Switch.

