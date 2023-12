Amazon propose un kit de surveillance vraiment pas cher pour Noël : seulement 50 €

Si vous comptez partir en vacances pendant les fêtes de fin d'année, Amazon propose un kit de surveillance économique idéal. Avec une caméra extérieure et intérieure, l'ensemble vous revient à seulement 50 euros, au lieu de 139 euros de base.

Plus besoin d’investir une grosse somme pour avoir un système de surveillance efficace. Il existe certaines alternatives moins onéreuses, si vous êtes prêt à tout gérer vous-même. Avec la marque Blink d’Amazon, on trouve des kits complets, comme celui-ci, qui compte une caméra extérieure capable d’alerter en cas de mouvement et filme en 1080p, mais aussi la Blink Mini. Une caméra pensée pour l’intérieur qui offre des images nettes, même de nuit. Tout ça pour un seul billet orange.

Que contient ce pack Amazon ?

Une caméra extérieure qui filme en 1080p

Équipée d’une vision nocturne et détection des mouvements

Avec en plus, une petite caméra pour l’intérieur

De base à 134,98 euros, le pack Amazon Blink (Outdoor, Mini et Sync Module 2) est actuellement disponible en promotion à 50 euros sur le site d’Amazon.

Une surveillance assurée à l’extérieur

Comme son nom l’indique, la Blink Outdoor est une caméra pensée pour l’extérieur. Elle ne craint donc pas la pluie et résiste aux intempéries. Sans fil, elle est simple à installer et fonctionne à pile (AA) lui assurant une autonomie de deux ans pour ne pas à vous soucier à changer les piles constamment.

Une fois en route, elle est capable de filmer en HD (1080p) de jour, mais aussi de nuit grâce à un capteur infrarouge, seulement, la définition passe en 720p. Un système audio bidirectionnel est intégré pour pouvoir entendre et parler avec les personnes qui toqueraient à votre porte, de même que la détection de mouvements. Les notifications sont quant à elles disponibles grâce à l’application de la marque. Vous pourrez aussi créer des « zones de détection », ce qui est idéal pour ne pas faire vibrer votre téléphone toutes les cinq minutes, car la caméra filme aussi une partie de la rue passante.

Une petite caméra intérieure pour plus de sécurité

La Blink Mini quant à elle, est conçue pour l’intérieur et se camoufle facilement dans votre espace à vivre. Pour la mettre en route, il suffit de la brancher sur une prise électrique et de la poser sur un meuble grâce à son pied modulaire qui va permettre d’orienter selon votre convenance l’objectif de la caméra. Elle filme en Full HD pour un rendu d’images propres qui peuvent parfois manquer de détail, mais restent exploitables.

Elle est dotée d’un capteur infrarouge qui permet d’enregistrer une fois la nuit tombée, mais on perd en qualité. Ce produit dispose aussi d’un micro bidirectionnel et un haut-parleur. Tout comme la Outdoor, la Blink Mini est capable de détecter les mouvements et vous alerte. Enfin, ce pack inclut, le Sync Module 2. Ce petit objet va sauvegarder les vidéos enregistrées localement, et à l’aide d’une clé USB être consulté ou télécharger. Aucuns frais mensuels ne s’appliquent.

Si vous souhaitez découvrir d’autres caméras connectées disponibles actuellement sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.