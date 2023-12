Cet iMac façon HP boosté à l’i7 13e gen est bien moins cher que l’ordinateur tout-en-un d’Apple

Les ordinateurs tout-en-un ne sont pas les équipements les plus populaires qui soient car ce que l'on gagne en place, on le perd généralement en puissance. Certains modèles valent toutefois le coup d'œil, comme ce Dell Inspiron 7720 avec son grand écran tactile de 27 pouces et son processeur Intel Core i7 de 13e génération. Chez Amazon, il est possible de le trouver pour 899 euros au lieu de son prix de base de 1 099 euros.

Les promotions et autres bons plans se multiplient à l’approche des fêtes de fin d’année et le secteur de l’informatique n’y échappe pas, preuve en est avec cette réduction sur cet ordinateur tout-en-un Dell. Spécialisé dans les PC, laptops et équipements bureautiques, le constructeur américain propose aussi ces solutions combinant écran et tour PC pour un minimum d’encombrement. Chez Amazon, le modèle Inspiron 7720 AIO affiche une réduction de 200 euros pour le bonheur des télétravailleurs et de celles et ceux qui n’ont pas le budget pour un iMac.

Le Dell Inspiron 7720 All-in-One en bref

Écran tactile et PC ne font plus qu’un dans ce châssis de 27 pouces

Un Intel Core i7-1355U avec 16 Go de RAM

Un stockage de 1,5 To avec un SSD et un HDD

Au lieu de 1 099 euros habituellement, le Dell Inspiron 7720 All-in-One est maintenant disponible en promotion à 899 euros chez Amazon.

Un PC tout-en-un avec un écran tactile

L’avantage d’un ordinateur tout-en-un, c’est un gain considérable de place puisqu’il n’y a pas besoin d’une tour PC pour le faire fonctionner. Tous les composants nécessaires sont déjà intégrés au châssis. D’autant plus qu’un clavier et une souris sont inclus dans le package et que Windows 11 est déjà pré-installé, il est donc déjà paré à une première utilisation dès réception. Ce Dell Inspiron 7720 profite d’un design soigné et d’une excellente stabilité grâce à ses deux pieds qui s’installent de part et d’autre du châssis.

Du côté de l’écran de 27 pouces, nous avons une dalle IPS-LCD avec une définition en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et une couverture de 99 % du spectre sRGB selon le constructeur américain. Son taux de rafraîchissement de 60 Hz est suffisant pour un usage bureautique mais le meilleur atout de cet écran, c’est sa fonction tactile qui facilite grandement la navigation. Enfin, le châssis est couronné par une webcam en Full HD et pouvant être rabattu à l’intérieur même du châssis afin de protéger sa vie privée.

Une configuration parée pour le télétravail

Pour faire tourner la bête, Dell a équipé son PC tout-en-un d’un processeur dernière génération, un Intel Core i7-1355U associé ici à 16 Go de RAM DDR4. Doté de 10 cœurs et capable d’une fréquence de 5 GHz en mode turbo boost, il offre des performances largement suffisantes pour des tâches basiques et sa puce graphique Intel Iris Xe permet aussi de s’adonner à de la retouche photo ou à un peu de montage vidéo. De plus, le logiciel maison MyDell permet à chacun d’être plus productif à l’aide d’une intelligence artificielle intégrée.

Pour le stockage, le Dell Inspiron 7720 AIO embarque d’une part un SSD de 512 Go dédié au démarrage des applications et un disque dur hybride de 1 To dédié au stockage d’autre part. Enfin, l’arrière du châssis embarque une connectique étendue pour un usage polyvalent, nous avons ainsi quatre ports USB-A, deux ports HDMI, un port Ethernet RJ45, une prise jack 3.5 mm et un lecteur de carte SD. Et, pas de port USB-C dans tout ça ? Si. Il se cache à l’arrière de l’un des pieds qui supportent l’écran.

Afin de comparer le Dell Inspiron 7720 All-in-One avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs équipements pour le télétravail.

