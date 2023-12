DJI Air 2S : l’un des meilleurs drones grand public est à son plus bas prix sur Amazon

Le DJI Air 2S, un drone idéal pour le grand public, est parvenu à détrôner son prédecesseur et à ringardiser le premium Mavic 2 Pro. Un gage de qualité, donc. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il est actuellement affiché à son prix le plus bas sur Amazon : 754 euros au lieu de 999 euros à sa sortie.

En 2020, nous avions jugé que le DJI Mavic Air 2 était le meilleur drone grand public que l’on pouvait trouver sur le marché. Mais c’était sans compter sur son successeur, le DJI Air 2S, qui lui a piqué sa place avec brio. Avec sa capacité à filmer en 5,4K à 30 ips, son format compact et ses nombreux modes de vol automatique, ce drone pourrait même convenir aux professionnels, d’autant qu’il est parvenu à se mesurer au Mavic 2 Pro sans souci. Si ce drone vous fait de l’œil à l’approche de Noël, vous aurez la bonne surprise de savoir qu’il est actuellement affiché à son prix le plus bas après près de 250 euros de réduction.

Les atouts du DJI Air 2S

Il est compact et léger

Il peut filmer en 5,4K à 30 ips

Il propose de nombreux modes de vol automatique

Lancé à 999 euros, le drone DJI Air 2S est actuellement proposé à 754 euros sur Amazon. Son prix n’a jamais été aussi bas sur la plateforme.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le DJI Air 2S. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le DJI Air 2S au meilleur prix ?

Une version miniaturisée du Mavic 2 Pro

Un DJI Mavic 2 Pro miniaturisé ou un DJI Mavic Air 2 amélioré : voici comme on pourrait décrire le DJI Air 2S, qui leur a succédé. On a donc ici la même conception pliable que l’on trouvait déjà sur le Mavic Air 2, un format qui permet de le transporter bien plus facilement. Il est aussi plus léger que le Mavic 2 Pro, avec 595 grammes sur la balance contre 907 grammes, ce qui est bien plus agréable en déplacement. En revanche, la télécommande est plus lourde, mais ce n’est pas un problème, d’autant qu’avec ses sticks amovibles, elle demeure assez compacte et peut se ranger dans une grande poche. Son autre atout majeur, ce sont les deux batteries de 2 600 mAh qu’elle embarque, ce qui permet de recharger son smartphone si on le fixe à la télécommande. Pour ce qui est de l’autonomie du drone, ce dernier a pu tenir entre 20 à 25 minutes de vol au cours de notre test.

Toutefois, avant d’utiliser le DJI Air 2S, vous devrez vous inscrire sur le site officiel AlphaTango, suivre la formation en ligne Fox AlphaTango et réussir l’examen théorique, mais vous n’aurez pas besoin d’enregistrer et d’identifier votre appareil.

De bons automatismes et une qualité vidéo qui en jette

La principale nouveauté du DJI Air 2S à sa sortie a été son appareil photo et vidéo. Fixée comme d’habitude à une nacelle stabilisée sur 3 axes, la caméra embarque un capteur de 1 pouce qui promet une grande richesse de détails dans les prises de vue. La qualité d’image vaut même celle d’appareils photo compacts haut de gamme, rien que ça. Côté vidéo, le DJI Air 2S peut filmer jusqu’en 5,4K à 30 ips ou en 4K à 60 ips. Notez par ailleurs que ce drone n’est pas équipé d’un zoom optique, mais d’un zoom numérique qui prend en charge les zooms x4 en 4K à 30 ips, 6x en 2,7K à 30 ips, et jusqu’à 8x en Full HD à 30 ips.

En vol, on pourra compter sur une batterie de modes intelligents qui automatisent certaines manœuvres pour avoir un résultat plus pro. Une bonne chose pour les novices qui ne parviennent pas encore à effectuer de beaux mouvements de caméra fluides d’eux-mêmes. Les habituels « QuickShots » Dronie, Fusée, Cercle et Spirale sont donc de la partie, de même que la plus récente fonction MasterShots, qui permet au drone d’enchaîner une succession de mouvements, avec des zooms, dans un périmètre paramétrable tout en enregistrant un plan duquel il va extraire certains passages pour ensuite proposer un montage dynamique taillé pour les réseaux sociaux. Les modes Spotlight 2.0 et Point of Interest 3.0 sont également présents, de même que l’Active Track 4.0, qui permet de suivre automatiquement un sujet. On aurait tout de même aimé que ce drone soit équipé de capteurs d’obstacles latéraux, car ces modes font justement faire de nombreux mouvements latéraux à l’appareil. Attention aux chutes, donc. Petit bémol aussi pour l’application DJI Fly qui manque de précision : on lui préfère nettement la FreeFlight de Parrot.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du DJI Air 2S.

Si vous souhaitez comparer le DJI Air 2S avec d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs drones du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.