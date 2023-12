Xiaomi Redmi Pad SE : une tablette vraiment pas chère pour Noël, avec son étui offert

Annoncée cet été, la tablette Xiaomi Redmi Pad SE est un modèle qui va droit à l'essentiel, ce qui ne l'empêche pas de proposer quelques caractéristiques vraiment intéressantes pour son prix. Elle est actuellement incluse dans un pack comportant aussi un étui, et le tout peut vous revenir à 199,99 euros au lieu de 229,99 euros chez Darty.

C’est cet été que la Xiaomi Redmi Pad SE a rejoint le catalogue des tablettes pas chères de la marque. Un modèle à petit prix pour lequel le constructeur a certes dû faire plusieurs concessions sur la fiche technique, mais qui comporte tout de même plusieurs caractéristiques intéressantes pour son prix, comme son taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cette tablette conviendra avant tout aux familles qui recherchent une tablette suffisamment efficace pour des tâches simples. À l’approche de Noël, on peut d’ailleurs la trouver dans un pack moins cher idéal à offrir.

Les points forts de la Xiaomi Redmi Pad SE

Un format compact

Un écran de 11 pouces Full HD+ rafraîchi à 90 Hz

La présence du Dolby Atmos

D’abord proposé à 229,99 euros, le pack comprenant une tablette Xiaomi Redmi Pad SE et son étui est désormais affiché à 199,99 euros chez Darty. La tablette ayant été lancée au prix de 199,99 euros, on peut considérer que l’étui, bien pratique pour protéger ce modèle, est offert.

Un écran de bonne facture et surtout fluide

La Xiaomi Redmi Pad SE a beau afficher un prix vraiment contenu par rapport à d’autres concurrentes, elle propose tout de même un design plutôt élégant avec son châssis minimaliste en aluminium. Xiaomi promet même une tablette robuste, qui a également l’avantage d’être assez légère avec ses 478 grammes. Pratique à transporter, donc.

La tablette marque tout de même bien plus de points avec son écran LDC de 11 pouces, au ratio 16:10 et doté d’une définition Full HD+. La luminosité maximale est de 400 nits et le rapport de contraste est annoncé à 1500:1. On ne peut évidemment pas prétendre à de l’OLED pour ce prix, mais la qualité de cette dalle sera vraiment suffisante pour regarder des vidéos de manière confortable, ou même des films et des séries sans être trop exigeant. L’écran est par ailleurs rafraîchi à 90 Hz, ce qui laisse augurer des animations bien fluides et une expérience bien agréable. Notez aussi qu’un mode lecture est disponible pour éviter la fatigue oculaire.

Une tablette familiale par excellence

Côté performances, la Xiaomi Redmi Pad SE embarque une puce Snapdragon 680, associée à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce n’est bien sûr pas un monstre de puissance, mais elle répond à la plupart des usages simples et classiques comme la navigation sur le web, la consultation des réseaux sociaux et le lancement de jeux peu gourmands. Côté interface, on a droit à MIUI 14, basée sur Android 13. Et l’audio n’est pas en reste avec quatre haut-parleurs, mais surtout la prise en charge du Dolby Atmos pour un son bien immersif.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la Redmi Pad SE est équipée d’une batterie de 8 000 mAh (tout comme la Redmi Pad classique plus chère d’ailleurs), qui offre en théorie une endurance vraiment costaud. Elle pourra donc tenir sans problème une journée, voire même une semaine si vous modérez votre utilisation. Autrement, la tablette se recharge avec un bloc de 10 W : quand on sait que la Redmi Pad se recharge en deux heures avec un bloc de 18 W, il faudra s’attendre à un temps de charge bien plus long avec 10 W…

