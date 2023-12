Ce TV 4K Mini-LED de 55 pouces est le moins cher du moment grâce à cette offre

Pas besoin d’exploser son budget pour avoir un téléviseur 55 pouces de qualité : ici le modèle 55C805 de TCL se négocie à seulement 599 euros, et pour du Mini LED ce n'est vraiment pas cher.

TCL cumule les bons points avec ses téléviseurs toujours plus complets d’année en année. Ici, le modèle 55C805 intègre un rétroéclairage Mini LED et du QLED pour un prix plus attractif que la concurrence. Les meilleures normes vidéos sont aussi de la partie, on a même une fréquence maximale de 144 Hz pour les jeux vidéo avec toutes les technologies d’optimisation. Il coche toutes les cases, et coûte 200 euros de moins grâce à cette offre.

Que propose le TV TCL 55C805

Une dalle 4K Mini LED de 55 pouces

Compatible HDR10+, Dolby Vision et Dolby Vision IQ

4 ports HDMI 2.1, parfaits pour les consoles next-gen

Sans oublier l’interface Google TV

Lancé à 799 euros, mais aujourd’hui avec un prix barré à 699 euros, le téléviseur TCL Mini LED 55C805 revient à 599 euros sur le site de la Fnac, grâce à une ODR de 100 euros. Si vous obtenez pour le retrait en magasin et êtes adhérent, il tombe à 565,59 euros. Notez qu’on retrouve la même offre chez Boulanger.

Mini LED + Qled : une technologie bien maîtrisée

La référence 55C805 de TCL ressemble à la plupart des téléviseurs disponibles sur le marché, mais arbore un très beau cadre avec des bords très fins laissent un maximum de place à l’image. Son pied au centre est discret et procure une excellente stabilité. Sa dalle de 55 pouces intègre la technologie Mini LED pour un rétroéclairage bien précis et de meilleurs contrastes.

Outre le Mini LED, cette télé Qled présente d’autres avantages. Elle affiche une définition 4K HDR et supporte les contenus HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision IQ qui garantissent des détails plus précis dans les zones sombres et lumineuses pour un rendu plus dynamique. Côté audio, le TV est capable de créer un son surround virtuel Dolby Atmos ou DTS Virtual:X, améliorant ainsi la sensation d’immersion sonore.

Un TV satisfaisant pour les gamers

Ce n’est pas un mais quatre ports HDMI 2.1 que TCL met à disposition sur le modèle C805. De quoi ravir les joueurs et joueuses, et pouvoir jouer avec taux de rafraîchissement de 120 IPS jusqu’en définition 4K sur les consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Le constructeur va même jusqu’à proposer un taux de rafraîchissement capable de monter jusqu’à 144 Hz réglé en Full HD. Et pour obtenir une latence plus faible et un gameplay fluide, on trouve les fonctions ALLM et VRR.

C’est aussi une Smart TV qui tourne sous Google TV. Un OS intuitif et fluide, qui met en avant des films et des séries tendance en fonction de vos goûts et des services auxquels vous êtes abonnés. L’interface donne accès à de nombreuses applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont aussi de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Enfin, elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

