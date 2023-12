Grâce à une vente flash, la balance connectée de Xiaomi est à prix bas

Le temps d'un week-end, Xiaomi propose sa balance connectée en promotion : au lieu de 34,99 euros habituellement, la Mi Body Composition Scale est à 19,99 euros.

Les balances connectées permettent de suivre l’évolution de notre forme physique et d’analyser certains aspects de notre corps. Même s’il faut prendre les résultats avec des pincettes, ces appareils peuvent être des aides pratiques au quotidien. Si en possédez une vous intéresse, la Mi Body Composition Scale fera très bien l’affaire, surtout qu’elle ne coûte pas plus de 20 euros en ce moment.

La Xiaomi Mi Body Composition Scale, c’est quoi ?

Une balance simple, mais soignée

Avec de nombreux capteurs pour obtenir des données santé complètes

Capable d’identifier les utilisateurs (jusqu’à 16 personnes)

Proposée au départ à 34,99 euros, la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale est remisée à 19,99 euros sur le site du constructeur.

Une balance minimaliste qui tient une année

Le Xiaomi Mi Body Composition Scale prend une apparence simple et soignée avec sa surface en verre renforcé blanc, et ses bords arrondis. Une fois allumée, on retrouvera un écran LED dissimulé sous la surface, qui affichera votre poids simplement. Cette balance se fondra facilement dans la décoration de votre pièce.

Pour la mettre en route, il vous faut quatre piles AAA qui vont permettre de la faire tenir pendant 12 mois. Une fois associée avec l’application, vous allez pouvoir visualiser les courbes de vos données et les changements de masse corporelle repérés par la balance.

Bourrée de capteurs

Pour son tarif, elle est capable de détecter des variations et des changements de poids subtils grâce à ses nombreux capteurs intégrés. Elle donne votre composition corporelle complète, en passant par le poids, le pourcentage de masse grasse, de masse musculaire et osseuse ainsi que le pourcentage d’eau dans le corps. Elle dispose aussi d’une fonction de calcul du poids jugé idéal selon l’âge, la taille, l’IMC et d’autres données. Au niveau de sa plage de mesure, la balance supportera un poids maximal de 150 kg.

Petit plus de cette balance, elle pèse non seulement les humains, mais aussi les objets. Colis, aliments… L’appareil peut peser diverses choses à partir de 100 g. La Mi Body Composition Scale peut être utilisée par toute la famille, puisqu’elle peut mémoriser jusqu’à 16 profils différents. Elle reconnaît même automatiquement qui monte dessus grâce à son système de reconnaissance intelligente. Des invités pourront tout aussi bien l’utiliser, sans que leurs données soient enregistrées.

