La Sonos Move est disponible à moitié prix pour démarrer la nouvelle année en musique

Envie de démarrer 2024 avec le rythme dans la peau ? Une enceinte connectée avec un son dynamique et percutant à écouter quotidiennement et tout indiquée et cela tombe bien puisque la Sonos Move correspond parfaitement à cette description ! En ce moment, la première enceinte Bluetooth du constructeur américain voit son prix chuter de 449,99 euros à 229,99 euros chez la Fnac.

La Sonos Move est la toute première enceinte Bluetooth portable du constructeur américain et la rédaction de Frandroid a eu le plaisir de la tester… il y a quatre ans. En effet, la première Sonos Move est commercialisée en 2019, mais même après cette longue intervalle et la sortie d’une deuxième génération, elle est toujours recommandable, d’autant plus avec cette promotion. En ce moment, la Sonos Move est disponible avec une réduction de 49 % sur la Fnac.

La Sonos Move en quelques points

Une bonne qualité audio

L’écosystème Sonos

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Lancée à 399 euros puis ramenée à 449 euros, la Sonos Move, première du nom, est maintenant disponible en promotion à 229,99 euros chez la Fnac.

La première enceinte Bluetooth de Sonos

Première enceinte de Sonos fonctionnant sur batterie, la Sonos Move est conçue pour fonctionner autant en intérieur qu’en extérieur. Elle n’est toutefois pas la plus agréable à transporter avec son poids de 3 kg, mais le constructeur américain a tout de même pensé à y ajouter une poignée de transport. De plus, sa certification d’étanchéité IP56 lui assure une résistance contre les intrusions de poussière, les averses et forts jets d’eau. On peut donc l’emmener dehors sans crainte, et même sous la douche !

Niveau autonomie, la Sonos Move se défend avec une durée de 11 heures. Elle se recharge sur son socle ou via son port USB-C. Cela n’égale pas certains modèles récents qui se targuent d’une vingtaine d’heures d’autonomie, mais il faut garder en tête que la Sonos Move est bien plus puissante que la plupart de ses concurrents. De plus, les produits Sonos sont conçus pour être robustes et endurants, la batterie est notamment remplaçable et est conçue pour durer trois ans ou 900 cycles de recharge.

Un son Sonos à l’aise partout

Si elle sacrifie un peu de sa compacité, on peut s’attendre à ce que la Sonos Move ait de la puissance à revendre, et nous n’avons pas été déçus. La Sonos Move embarque une conception acoustique à deux voies avec deux amplificateurs de classe D qui délivre un son mono omnidirectionnel. L’unique haut-parleur se constitue d’un tweeter pour la restitution des hautes fréquences et d’un mid-woofer pour celle des médiums et des basses fréquences. Il en résulte un son chaud, dynamique, percutant, avec des basses bien profondes.

En plus de cette bonne prestation sonore, la Sonos Move embarque un calibrage TruePlay automatique qui lui permet d’optimiser son rendu selon son environnement. Si la Sonos Move n’a aucun mal à se faire entendre en extérieur, elle est mieux lotie à la maison puisqu’elle perd la plupart de ses fonctionnalités une fois qu’elle se connecte en Bluetooth. Il faut ainsi se passer des assistants vocaux Alexa et Google Assistant ainsi que du TruePlay automatique, elle ne peut pas non plus se connecter en stéréo avec une autre enceinte, il faut pour cela que les deux enceintes soient connectées au Wi-Fi.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Sonos Move.

Afin de comparer la Sonos Move avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures enceintes Bluetooth portables du moment.

