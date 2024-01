Moins de 400 € pour ce TV 4K signé Samsung ? Voici le super deal de ce début d’année

Avec l'offre qui se diversifie, il n'est aujourd'hui plus nécessaire de dépenser une fortune pour acquérir un TV 4K, c'est même à la portée de quasiment tout le monde et il ne faut plus chercher loin pour trouver son bonheur. Preuve en est avec ce TV 4K d'entrée de gamme de Samsung de 55 pouces qui voit son prix dégringoler de 699 euros à seulement 399 euros chez Rue du Commerce.

Choisir un nouveau TV constitue généralement une grosse dépense, surtout lorsqu’il faut choisir un constructeur fiable, aussi faut-il généralement se tourner vers l’entrée de gamme pour amortir la facture. Entre ses TV QLED et Neo QLED, Samsung propose également des TV LED qui, s’ils proposent un affichage moins raffiné, sont surtout moins chères, mais aussi moins énergivores. De plus, ce modèle Crystal UHD de 55 pouces affiche une réduction de 300 euros chez Rue du Commerce pour être vendu à moins de 400 euros.

Le Samsung 55CU7172 en quelques mots

Un écran LED 4K de 55 pouces

Compatible avec HDR10+ pour une image plus immersive

Fonction Smart TV avec Tizen

Au lieu d’un prix barré de 699 euros, le Samsung 55CU7172 est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Rue du Commerce.

Une belle image en 4K pour moins de 400 €

Comme indiqué plus haut, le Samsung 55CU7172 est un téléviseur d’entrée de gamme, il se contente donc d’un affichage LED basique, mais qui a l’avantage d’être moins énergivore. De plus, les écrans LED sont généralement plus lumineux que les écrans OLED, même si moins contrastés ou dotés d’une colorimétrie moins maîtrisée. Cela n’empêche pas de profiter d’une qualité d’image sublime sur ce Samsung 55CU7172 grâce à sa définition 4K (3 840 x 2 160 pixels).

Afin de sublimer cette image, il est possible de profiter du format HDR10+. Celui-ci étend la plage dynamique de l’affichage afin d’obtenir un rendu plus contrasté et plus détaillé, et donc plus immersif. Mais c’est tout ce dont il faut se contenter, ce TV ne dispose pas d’une panoplie de technologies et de fonctionnalités à l’image des TV haut de gamme. Pour ce qui est de la partie audio, le Samsung 55CU7172 embarque deux haut-parleurs d’une puissance de 10 W RMS chacun.

Un écran pas cher, mais surtout une Smart TV !

À l’instar de la quasi-unanimité des TV d’aujourd’hui, le Samsung 55CU7172 profite des fonctionnalités d’une Smart TV avec l’interface Tizen. Celle-ci donne un accès direct à plusieurs plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et bien plus encore, de plus, il est possible de naviguer avec la voix grâce à sa compatibilité avec Alexa et Google Assistant. En revanche, il ne faut pas compter sur une compatibilité avec Apple Homekit.

Enfin, si cet écran promet une belle qualité d’affichage, notamment grâce à sa définition en 4K, il n’est pas le mieux indiqué pour un usage gaming avec les consoles dernière génération comme la PS5 et la Xbox Series X. Premièrement, son taux de rafraîchissement n’excède pas les 60 Hz et on peut noter l’absence de ports HDMI 2.1. Enfin, le Samsung 55CU7172 est dépourvu des technologies VRR qui synchronisent la puissance de la console avec l’affichage de l’écran, il ne peut donc empêcher les effets de flou, de saccade et de déchirure.

