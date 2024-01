Motorola Edge 40 : ce smartphone équilibré et séduisant se négocie avec une baisse de 25 %

Moins connu que Samsung, Apple ou Xiaomi, Motorola gagne à se faire connaître sur le marché des smartphones et ses derniers modèles lancés l'été dernier en sont la preuve. Le Motorola Edge 40 est un smartphone du milieu de gamme aux accents premium et intéressant sur plusieurs points. Chez Rakuten, il est disponible à 349 euros au lieu de son prix de départ de 599 euros.

Après le Motorola Edge 40 Pro, le constructeur américain s’est attaqué au segment du milieu de gamme avec le Motorola Edge 40, un smartphone légèrement moins ambitieux, mais qui a des arguments bien à lui pour séduire et faire face à une concurrence ardue. Il se place notamment face au Google Pixel 7 auquel il emprunte d’ailleurs la même configuration photo. Histoire de bien se faire voir en ce début d’année 2024, ce smartphone du milieu de gamme s’affiche avec une réduction de 25 % chez Rakuten.

Le Motorola Edge 40 en résumé

Un smartphone fin, léger et robuste avec sa certification IP68

Un magnifique écran OLED rafraîchi à 144 Hz

La charge rapide à 68 W

Au lieu de 599 euros habituellement, le Motorola Edge 40 est maintenant disponible en promotion à 349 euros chez Rakuten.

Un design et un écran qui fleurent le premium

Le Motorola Edge 40 est un smartphone réellement séduisant et son design n’y est pas pour rien. Le constructeur américain a ici opté pour une charnière en aluminium et un revêtement en similicuir qui a pour avantage de ne pas accrocher les traces de doigt. Ce smartphone est aussi agréable à prendre en main grâce à sa finesse et à sa légèreté (poids de 171 grammes) et il n’oublie pas non plus d’être résistant aux aléas du quotidien avec sa certification d’étanchéité IP68. Il est toutefois dommage de ne pas retrouver de Gorilla Glass.

L’écran de 6,55 pouces fleure bon le haut de gamme lui aussi. Il s’agit d’une dalle pOLED, une dalle en plastique et non en verre, ce qui lui permet de résister plus aisément aux fissures en cas de chute. Elle est en définition Full HD+ (2 400 x 2 080 pixels) et propose un taux de rafraîchissement variable pouvant être réglé sur 60, 120 ou 144 Hz. De manière générale, cette dalle est très bien calibrée, elle profite d’une part du rapport de contraste infini de l’OLED, mais aussi d’une excellente luminosité.

Quelques compromis pour tenir son prix

Comme indiqué plus haut, ce smartphone embarque la même configuration photo que le Google Pixel 7, à savoir un capteur principal grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx, mais le traitement d’image n’est évidemment pas au même niveau. Lorsque les bonnes conditions de luminosité sont réunies, le Motorola Edge 40 propose des clichés avec un excellent piqué et une colorimétrie aux petits oignons, ça en devient dommage qu’il ne soit pas aussi bon en mode nuit.

Pour ses performances, le Motorola Edge 40 s’appuie sur un MediaTek Dimensity 8020 associé à 8 Go de RAM. Si ce processeur se montre à l’aise dans les usages basiques et en multitâche, il montre ses limites avec les jeux lourds du Play Store. Enfin, ce smartphone embarque une batterie de 4 400 mAh dont l’autonomie n’est pas brillante, elle tient environ une journée. Heureusement que la recharge rapide de 68 W rattrape le coup, elle permet de refaire le plein en 45 minutes.

Afin de comparer le Motorola Edge 40 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 400 € du moment.

