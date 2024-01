Xiaomi Smart Doorbell 3 : cette sonnette connectée qui filme en 2K devient encore plus abordable avec cette offre

La sonnette connectée Xiaomi Smart Doorbell 3 permet non seulement de savoir qui sonne à sa porte et d'interagir avec ses visiteurs, mais elle a aussi l'avantage d'être moins chère que la concurrence. C'est encore plus le cas lorsqu'elle est en promotion comme actuellement : Amazon la propose en effet à 60 euros au lieu de 99 euros.

Pour pouvoir savoir qui sonne à votre porte, être prévenu au moindre mouvement détecté sur le palier, interagir avec vos visiteurs ou encore garder un œil sur l’extérieur de votre domicile sans même avoir à ouvrir la porte, miser sur une sonnette connectée reste la meilleure (et la plus rassurante) des solutions. Certaines ont en plus l’avantage de filmer en 2K, à l’image de la Xiaomi Smart Doorbell 3. Celle-ci devient d’ailleurs bien plus recommandable lorsqu’elle est en promotion, comme actuellement : on peut ainsi la trouver pour 30 euros de moins.

Les points à retenir de la Xiaomi Smart Doorbell 3

Une petite sonnette avec un carillon inclus

Des images filmées en 2K et une vision nocturne

La détection de mouvements

La possibilité d’enregistrer des messages automatiques

Lancée à 99 euros, la Xiaomi Smart Doorbell 3 est désormais proposée à 60 euros sur Amazon.

Une installation facile et un carillon pratique

Si vous pensiez que l’installation de la Xiaomi Smart Doorbell 3 était compliquée, détrompez-vous : cette sonnette connectée sans fil est très facile à installer, puisqu’il suffit simplement de scanner le QR code à l’arrière de l’appareil avec l’application Mi Home pour l’associer, puis d’utiliser l’adhésif à l’arrière du socle de montage pour fixer ce dernier à votre porte. Vous n’aurez plus qu’à emboîter la sonnette sur ce socle. Ne pensez d’ailleurs pas que la sonnette peut être démontée facilement par n’importe qui, même si elle est simplement collée au socle : si quelqu’un tente de l’arracher de votre mur, alors une alarme se déclenchera, une vidéo sera lancée et une notification sera envoyée sur votre téléphone. Plutôt rassurant.

Concernant le placement de la Xiaomi Smart Doorbell 3, elle sera bien plus adaptée à celles et ceux qui vivent en appartement et qui pourront donc garder leur sonnette bien au sec, Xiaomi n’indiquant aucune étanchéité pour sa sonnette. Si vous habitez dans une maison, veillez au moins à ce que la sonnette soit protégée de la pluie. Autrement, la Smart Doorbell 3 s’accompagne d’un carillon, à poser à l’intérieur de chez vous pour savoir directement que quelqu’un sonne à votre porte. Il est d’ailleurs audible même dans les environnements bruyants, promet la marque. Un mode « ne pas déranger » est aussi disponible si vous ne souhaitez pas être dérangé par moment.

Des images nettes et un large angle de vision

Alors que la plupart des sonnettes connectées ne sont capables de filmer que des images en 1080p au mieux, la Xiaomi Smart Doorbell 3 fait mieux et offre des images détaillées en 2K. Ajoutons à cela un angle de vision très large de 107°, qui permet de surveiller une large zone devant sa porte. Une vision nocturne est également disponible grâce aux 4 lumières infrarouges intégrées.

Parmi les autres fonctionnalités de la Xiaomi Smart Doorbell 3, on compte bien sûr la détection de mouvements, la communication audio bidirectionnelle pour interagir avec vos visiteurs derrière la porte (des modificateurs de voix sont même disponibles pour plus de fun) ou encore la possibilité d’enregistrer un message personnalisé pour le faire jouer automatiquement lorsqu’un visiteur appuie sur la sonnette. La Smart Doorbell 3 est aussi capable de reconnaître les humains et de les distinguer des animaux de compagnie, histoire de ne pas vous envoyer des notifications inutiles à tout bout de champ. Quant aux vidéos enregistrées, vous pourrez les stocker gratuitement dans le cloud pendant 72 heures. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la Xiaomi Smart Doorbell 3 fonctionne avec une batterie de 5200 mAh qui offre, selon le constructeur, cinq mois d’utilisation.

Si vous souhaitez comparer la Xiaomi Smart Doorbell 3 avec d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures sonnettes connectées du moment.

