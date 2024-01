Redmi Note 12 Pro à -50 %, -200 € sur le OnePlus Open et un chargeur sans fil Samsung à 1 € — les deals de la semaine

Si vous n'avez pas pu suivre les nombreux bons plans publiés récemment, voici un récap des meilleurs deals encore dispo : le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G est à moitié prix, le OnePlus Open coûte 200 euros de moins et un chargeur sans fil Samsung à 1 euro.

Ça y est, c’est le week-end, et si vous n’avez pas eu l’occasion de suivre les offres de cette semaine, pas d’inquiétude. Pour vous aider à rattraper tout cela, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Tiens, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro baisse fortement son prix avant l’arrivée de son successeur

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G plaît pour

Sa grande dalle Oled rafraîchie à 120 Hz

Sa puce efficace : Snapdragon 732G

Sa charge rapide de 67 W

De base à 349,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G se trouve en promotion à 178,85 euros seulement sur le site AliExpress en appliquant le code FR24.

Déjà 200 € de remise pour le OnePlus Open, le smartphone pliant qui a tout bon

Le OnePlus Open propose…

Un design particulièrement réussi (en particulier la pliure)

D’excellentes performances avec son Snapdragon 8 Gen 2

De belles performances en photo

Une grosse autonomie et le chargeur de 67 W inclus

Au lieu de 1 849 euros habituellement, le OnePlus Open (avec un chargeur de 67 W inclus) est maintenant disponible en promotion à 1 649 euros en boutique officielle.

Un chargeur sans fil Samsung à peine à 1 € : c’est LA super offre pour bien débuter l’année

Le Samsung Slim Pad, c’est quoi ?

Un chargeur pratique

La Fast Charge 10 W pour les appareils Samsung

La charge 5 W pour les appareils compatibles Qi

Habituellement affiché à 29 euros, puis réduit 21,75 euros, le Samsung Slim Pad peut désormais vous revenir à 1,02 euro sur Amazon grâce à une ODR de 20 euros valable jusqu’au 14 avril 2024. Notez que ce chargeur est vendu sans câble.

Chez cet opérateur, deux mois sont offerts sur les forfaits 4G de 60 Go et 120 Go

Que proposent ces forfaits de La Poste Mobile ?

60 Go ou 120 Go de 4G, dont 12 Go ou 20 Go depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM

Le réseau SFR

Jusqu’au 20 janvier 2024 inclus, La Poste Mobile offre deux mois sur ses forfaits 4G sans engagement de 60 Go et 120 Go. Au terme de ces deux mois, le premier passera à 10,99 euros par mois et le second à 14,99 euros par mois.

