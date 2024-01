La Fnac lance une offre séduisante sur ce laptop gaming avec écran 240 Hz et RTX 4070

Les joueurs sur PC portable adeptes de parties nerveuses sont en droit d'attendre une configuration ultra-solide. C'est justement ce qu'offre le MSI Pulse 15 B13V, que les adhérents Fnac peuvent d'ailleurs payer 1 399,99 euros au lieu de 1 999,99 euros à la Fnac.

Les joueuses et les joueurs sur PC portables qui souhaitent une machine très puissante, avec une fiche technique pointue qui leur permettrait d’enchaîner les parties sans temps mort, doivent généralement avoir un budget conséquent pour se faire vraiment plaisir. D’où l’intérêt, pour les plus petits porte-monnaie, de guetter les promotions sur les laptops très performants, à l’image du MSI Pulse B13V, qui ne déçoit clairement pas avec son écran 240 Hz ou encore sa RTX 4070. La bonne nouvelle, c’est qu’on peut actuellement le trouver en réduction à -30 %.

Pourquoi le MSI Pulse 15 B13V vaut le détour

Pour son écran QHD de 15,6 pouces rafraîchi à 240 Hz

Pour son combo i7 de 13e gen + RTX 4070 + 16 Go de RAM

Pour sa technologie de refroidissement bien pratique

Affichée à 1 999,99 euros pour le commun des mortels, le laptop gaming MSI Pulse 15 B13V est actuellement proposé à 1 399,99 euros aux adhérents Fnac.

Une configuration dénuée de points faibles

Les plus gros atouts du MSI Pulse 15 B13V se trouvent sans surprise dans ses entrailles. On y trouve tout d’abord un processeur Intel Core i7-13620H dix cœurs avec un boost jusqu’à 4,90 GHz, qui est en plus capable d’exécuter simultanément un grand nombre de tâches sans perdre la cadence. Il est ici épaulé par 16 Go de mémoire vive. L’autre pièce maîtresse de cette configuration, c’est cette carte graphique RTX 4070, qui offre une compatibilité avec le DLSS 3, capable de générer des images complètes par IA, ainsi qu’avec le ray-tracing. Concrètement, vous pourrez sans souci faire tourner tous les jeux en 1440p sans compromis au niveau de la qualité graphique, ni de la fluidité.

Le tout est complété par un SSD NVMe PCIe Gen 4 de 512 Go, histoire d’améliorer encore notre productivité en promettant des lancements rapides de la machine et des temps de chargement considérablement réduits. Et parce que cette configuration solide nous donnera envie d’enchaîner les combos nerveux, et donc gourmands en ressources, MSI a pensé à installer un système de refroidissement bien ficelé dans son laptop. Ce sont alors deux ventilateurs et cinq caloducs, partagés entre le CPU et le GPU, qui garantiront une bonne circulation de la chaleur dans l’habitacle.

Une excellente fluidité à tout moment

L’écran du MSI Pulse 15 B13V n’est pas en reste avec sa résolution QHD (2560 x 1440 pixels) sur sa diagonale de 15,6 pouces, soit l’assurance d’une excellente qualité d’image et d’un bon niveau de détails. On profite surtout de son taux de rafraîchissement capable de grimper jusqu’à 240 Hz, plutôt rare sur le marché. Quand on sait que de très bons résultats peuvent être atteints avec un écran 165 Hz, cela nous donne une petite idée de la fluidité exemplaire qu’offre le laptop de MSI. Autant dire que les flous de mouvement seront complètement évités.

Enfin, pour ce qui est de la connectique, on a droit à un port USB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort), à un port HDMI qui autorise la 4K@120 Hz ou même la 8K@60 Hz, trois ports USB-A, un port Ethernet et une prise jack.

