iRobot Roomba j7+ : cet excellent robot aspirateur est soldé à -50 %

Les soldes d'hiver démarrent fort, et aujourd'hui, c'est le très efficace iRobot Roomba j7+ que l'on peut trouver à un prix bien moins élevé que d'habitude : Amazon le propose ainsi à 499 euros au lieu de 999 euros.

Les aspirateurs robots font sans aucun doute partie des appareils connectés les plus chers… et les plus désirés, tant ils nous sauvent au quotidien en prenant en charge de façon autonome la corvée d’aspiration. Si vous faites partie de ceux qui rêvent d’en être équipé, mais qui n’ont pas forcément le budget pour acquérir un modèle vraiment efficace, les soldes d’hiver vous réservent quelques surprises. L’iRobot Roomba j7+, que l’on a noté 8/10 lors de notre test, bénéficie par exemple d’une réduction de 500 euros, ce qui le rend bien plus accessible.

Les points essentiels de l’iRobot Roomba j7+

Une bonne puissance d’aspiration

Une très bonne détection des obstacles

Une cartographie évolutive

Habituellement proposé à 999 euros, l’aspirateur robot iRobot Roomba j7+ (j7556) est désormais soldé à 499 euros sur Amazon.

En quoi l’iRobot Roomba j7+ est un modèle recommandable ?

L’iRobot Roomba j7+ est tout d’abord un aspirateur robot plutôt design par rapport à la concurrence, mais ce qu’on a surtout apprécié, c’est sa petite taille qui lui permet de se faufiler entre les meubles, ainsi que sa hauteur, qui ne dépasse pas les 9 centimètres. Équipé d’une brossette latérale et de brosses en caoutchouc dur, l’appareil est capable de capturer l’immense majorité des saletés qui jonchent les sols. Un mode « Nettoyage en profondeur » est même disponible pour les zones très encrassées. En revanche, sur les tapis et moquettes épaisses, l’efficacité sera moindre, et la brossette latérale peut se montrer un peu limitée sur les sols très poussiéreux.

Avant d’accomplir sa tâche principale, le j7+ va cartographier votre domicile, ce qu’il fait plutôt bien, même si l’absence de télémètre se fait sentir au niveau de la précision de cette cartographie. La séparation des pièces est tout de même efficace, et il est même possible de configurer des zones interdites via l’application. Le petit plus, c’est que le robot va ajuster sa cartographie à chaque passage. Pour ce qui est de la détection des obstacles, une caméra est présente pour l’aider à les éviter, et son système de détection des objets « problématiques » se révèle particulièrement efficace, mais les chocs restent possibles contre certains objets. Enfin, côté autonomie, le j7+ est capable d’aspirer durant 1h45 et prend 2 à 3 heures pour recharger entièrement ses batteries. La station d’autovidage Clean Base, de son côté, fait un travail remarquable.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iRobot Roomba j7+.

