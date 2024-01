MSI Modern 15 : un performant laptop sous Ryzen 5 série 7000 à prix étonnant pour les soldes

Besoin de renouveler votre vieux laptop, mais vous n'avez pas trop le budget pour un haut de gamme ? Et si ce Modern 15 de chez MSI était la solution ? D'autant plus qu'il est soldé chez Boulanger en passant de 499 euros à 399,20 euros.

Dans le monde des PC portables, on connait davantage la marque MSI pour ses modèles centrés autour des gamers et la performance, mais le constructeur taïwanais propose aussi des modèles plus modestes en Europe pour de la bureautique classique. C’est le cas de la gamme « Mordern » notamment. Le modèle Mordern 15 équipé d’une configuration AMD est à son prix le plus bas chez Boulanger pendant les soldes, soit moins de 400 euros.

Qule sont les point à retenir du MSI Modern 15 ?

Un écran IPS de 15,6 pouces en Full HD

La Configuration à base de CPU AMD Ryzen 5 7530U et 8 Go de RAM

Le clavier rétro-éclairé

Une autonomie moyenne de 7 heures

Au lieu de 499 euros dans son prix de base, le PC portable MSI Modern 15 B7M-242FR est aujourd’hui disponible pour 399,20 euros pendant les soldes chez Boulanger, un excellent rapport qualité-prix pour un PC portable d’entrée de gamme performant.

Un PC portable simple, classique, mais diablement efficace pour ce prix

La « Modern » de MSI se place sur l’entrée de gamme côté laptop. Ce modèle est pensé pour un usage quotidien, entre loisirs et travail, et profite d’un design discret, mais plutôt élégant et bien fini, avec un revêtement noir. Sa dalle mate affiche une définition Full HD standard de 1920 par 1080 pixels. Le clavier est rétro-éclairé et le châssis pèse seulement 1,7 kg.

Autre point fort, ce modèle embarque un processeur AMD Ryzen 5 7530U, couplé à 8 Go de RAM, qui plus est en DDR4. Le laptop s’en sortira donc très bien en multitâches. N’espérez cependant pas faire tourner les derniers jeux du moment puisqu’il est dépourvu de carte graphique dédiée. Concernant le stockage, vous pourrez compter sur un confortable et réactif SSD de 512 Go. Côté réseau sans-fil, le modern 15 est dôté du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Enfin, on a aussi le droit à une belle autonomie d’au moins 7h en utilisation normale notamment grâce à la faible consommation du CPU.

