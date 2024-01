Le robot aspirateur 2-en-1 accessible de Xiaomi est soldé à moitié prix

Le Xiaomi Robot Vacuum S12 fait partie de ces robots aspirateurs polyvalents capables d'aspirer et de laver les sols de manière plutôt efficace. Un modèle complet qui conviendra aux petits budgets, puisque Xiaomi le propose à 149 euros au lieu de 299 euros pendant les soldes d'hiver.

Plus polyvalents que leurs congénères qui se contentent d’aspirer, les robots aspirateurs qui sont aussi capables de laver les sols sont bien plus intéressants et pratiques au quotidien. Le Xiaomi Robot Vacuum S12 fait partie de ces références qui nous déchargent de deux corvées en un seul passage, mais il a un net avantage sur de nombreux concurrents : son prix très contenu. Il est même encore moins cher pendant les soldes d’hiver. On peut en effet le trouver à moins de 150 euros.

Le Xiaomi Robot Vacuum S12 en bref

L’un des robots aspirateurs les moins chers du marché

De bonnes performances en aspiration

Une cartographie de qualité

Un nettoyage humide pratique

Initialement affiché à 299,99 euros, le Xiaomi Robot Vacuum S12 est désormais proposé à 149,99 euros sur le site de Xiaomi.

En quoi le Xiaomi Robot Vacuum S12 vaut-il le coup ?

Le Xiaomi Robot Vacuum S12 est un robot aspirateur rond de 9,45 cm de haut, une taille qui l’empêchera d’ailleurs de passer sous certains meubles. Au sommet, se niche un télémètre laser qui lui sert à cartographier le domicile et à naviguer en son sein en évitant les obstacles. Deux bumpers anti-collisions et quatre capteurs de vide complètent le tout. Par ailleurs, dans ses entrailles, on trouve un système de brosse centrale composée de pales en fil de nylon et en caoutchouc ; attention toutefois à l’accumulation de poussières dans ce type de conception.

Pour ce qui est de la cartographie, celle-ci est très précise, même après un seul passage dans notre intérieur. Elle s’affine en plus avec le temps. Les différentes cartes peuvent être retrouvées sur l’application très complète, laquelle permet aussi de créer des murs virtuels ou des zones interdites au robot. Côté aspiration, celle-ci se révèle particulièrement efficace sur les sols durs et les tapis à fils court, mais le robot aura plus de mal sur les tapis à poils longs. La détection des obstacles n’est de son côté pas vraiment infaillible. Et concernant le nettoyage humide, s’il se montre convaincant sur des tâches fraîches et légères, plusieurs passages seront nécessaires pour traiter les tâches vraiment incrustées. Le mode « Nettoyage professionnel » sera donc particulièrement utile. Enfin, l’autonomie du Xiaomi Robot Vacuum S12 s’élève à 1h30 en puissance intermédiaire.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Robot Vacuum S12.

