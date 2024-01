Les soldes s’attaquent au célèbre SSD Crucial MX500 pour casser son prix

A-t-on encore besoin de présenter le Crucial MX500 ? Ce SSD SATA est l'une des références les plus connues et les plus performantes du marché, il est idéal pour booster un PC ou un laptop vieillissant en dégageant de l'espace de stockage. Pendant ces soldes d'hiver, la version de 500 Go du Crucial MX500 voit son prix chuter à seulement 34,99 euros chez Amazon grâce à une baisse de 45 %.

Il y a quelques mois encore, les SSD étaient vendus à des tarifs exceptionnellement bas mais les prix sont récemment repartis à la hausse suite à une baisse de la production de puces NAND chez les principaux constructeurs. Heureusement, nous avons toujours les soldes d’hiver pour faire de bonnes affaires sur les composants PC et le Crucial MX500 réputé pour son excellent rapport qualité-prix n’échappe pas aux réductions. Aujourd’hui, sa version de 500 Go profite d’une réduction de 45 %.

Le Crucial MX500 en quelques mots

Un format 2,5 pouces robuste et simple à installer

560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture

Plusieurs fonctionnalités de protection de données

Au lieu d’un prix barré de 63,99 euros, le Crucial MX500 (500 Go) est maintenant disponible en promotion à 34,99 euros chez Amazon.

Pourquoi choisir le Crucial MX500 ?

Si la mode est aux SSD NVMe et à leurs vitesses hallucinantes, les SSD SATA proposent des performances amplement suffisantes pour des tâches du quotidien, du transfert de fichiers au lancement d’applications, et même pour un usage gaming. Par rapport à un SSD NVMe, un SSD SATA est un choix plus raisonnable financièrement parlant. Son débit de lecture est de 560 Mo/s et il s’élève à 510 Mo/s en écriture, il peut ainsi transférer des fichiers de plusieurs Go en une poignée de secondes. De plus, ce SSD est livré avec une garantie constructeur de cinq ans histoire d’être tranquille un long moment après son achat.

Le Crucial MX500 est surtout une bonne solution pour redonner un coup de fouet à un PC à l’agonie en libérant de l’espace de stockage, il faut seulement s’assurer que sa carte mère soit dotée d’une interface SATA pour être compatible. En plus d’être performant, le Crucial MX500 est un SSD robuste et sécurisé avec son cryptage AES 256-bits qui lui confère une protection face aux tentatives de piratage et sa fonctionnalité de protection contre les coupures de courant qui préserve les fichiers enregistrés en cas de black-out inopiné.

