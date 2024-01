Logitech G203 Lightsync : -57 % sur cette souris gaming performante grâce aux soldes

Logitech est un constructeur suisse spécialisé dans les périphériques PC et dont la réputation et le savoir-faire ne sont plus à démontrer. Son catalogue regroupe claviers, souris, casques audio et autres à des tarifs souvent élevés, mais on retrouve également des produits d'entrée de gamme sans défauts tels que cette Logitech G203 Lightsync. Cette souris gaming filaire est actuellement soldée à 19,46 euros au lieu de 44,99 euros chez Amazon.

La Logitech G203 est une souris d’entrée de gamme populaire dans le milieu du gaming, performante et confortable, elle se démarque également avec son excellent rapport qualité-prix. Il y a trois ans, le constructeur suisse la déclinait en une version Lightsync qui ajoute un nouvel éclairage RGB. Elle est encore recommandable aujourd’hui et pendant ces soldes d’hiver, elle profite même d’une réduction de 57 % chez Amazon.

Les atouts de la Logitech G203 Lightsync

Une bonne qualité de fabrication

Une prise en main agréable

Les performances au rendez-vous

Au lieu de 44,99 euros habituellement, la Logitech G203 Lightsync est maintenant disponible en promotion à 19,46 euros chez Amazon.

Une souris gaming qui va à l’essentiel

La Logitech G203 Lightsync prend la suite de la G203 Prodigy, les deux modèles sont identiques en tous points à l’exception d’une bande RGB située sur la partie arrière et dont les couleurs sont personnalisables sur le logiciel Logitech G Hub. Outre l’éclairage, la Logitech G203 arbore un design classique et même passe-partout, le tout conçu en plastique dur et avec une forme basique pour une prise en main agréable. On retrouve six boutons, les classiques boutons droit et gauche de part et d’autre de la molette, deux boutons sur la tranche et un dernier derrière la molette, tous sont personnalisables sur Logitech G Hub.

Difficile de prendre en défaut la Logitech G203 Lightsync en ce qui concerne la réactivité, son capteur optique peut atteindre une sensibilité de 8 000 DPI. Cela suffit largement pour un usage gaming et si besoin, cette sensibilité peut elle aussi être réglée sur Logitech G Hub ou avec le bouton derrière la molette qui permet de basculer entre les différents seuils. Enfin, la glisse est assurée par cinq petits patins qui font le job à partir du moment où la Logitech G203 est utilisée sur un tapis de souris.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Logitech G203 Lightsync.

