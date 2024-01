Voilà un prix jamais atteint pour l’iPhone 14 en ce dimanche des soldes

Après la sortie de l'iPhone 15, Apple a fait baisser le prix de ses iPhone 14 de 150 euros. Mais cela ne suffisait visiblement pas à Rakuten qui profite des soldes d'hiver pour faire chuter le prix de ce smartphone premium de manière drastique. Au lieu de son prix actuel de 869 euros, l'Apple iPhone 14 est actuellement disponible à 659,99 euros !

Maintenant que l’iPhone 15 est sorti, il est plus facile de trouver son prédécesseur avec des réductions drastiques et c’est à l’occasion de ces soldes d’hiver que l’Apple iPhone 14 s’affiche à un prix inédit. C’est donc le moment de changer son vieil iPhone contre un modèle encore relativement récent et encore doté d’un port Lightning. Grâce au cumul d’une réduction et d’un code promo, l’Apple iPhone 14 est moins cher de 35 % par rapport à son prix de départ.

L’Apple iPhone 14 en résumé

Un design vu et revu, mais premium avant tout

La puce A15 Bionic puissante pour tous les usages

L’interface iOS, un exemple de fluidité

Une grosse autonomie

Au lieu de 1 019 euros lors de son lancement et de 869 euros après une baisse du prix officiel, l’Apple iPhone 14 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 659,99 euros chez Rakuten avec le code promo RAKUTEN20. Attention ! Ce code est valable jusqu’à dimanche !

Un iPhone qui a un bon fond de tiroir

On ne présente plus l’iPhone 14, du moins en apparence. C’est le même design que l’iPhone 15 et l’iPhone 13 : tranches plates en aluminium, bords arrondis et dos en verre. Quand bien même ce style commence à faire old school, il est toujours résolument premium. Du côté de l’écran, nous avons une dalle Super Retina XDR haute résolution, mais au taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz, un détail qui fait beaucoup moins premium. Pour ce qui est de la batterie, l’iPhone 14 compte encore comme l’un des smartphones les plus endurants du marché avec une autonomie qui tient sans peine deux journées.

Du côté de l’appareil photo, l’iPhone 14 se dote au dos d’un grand-angle de 12 Mpx avec stabilisation optique et d’un ultra grand-angle de 12 Mpx. S’il est loin d’être le meilleur photophone dans sa tranche de prix, l’iPhone 14 se montre convaincant quand les bonnes conditions de luminosité sont réunies ainsi qu’en mode nuit. Enfin, il reprend la même puce A15 Bionic qui équipait les iPhone 13 et iPhone 13 Pro et qui est capable d’exécuter sans sourciller tout ce qu’on lui demande, de la navigation au multitâche en passant par les gros jeux du Play Store avec les graphismes au max et à 60 FPS.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 14.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

