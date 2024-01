La domotique devient plus abordable avec ce kit Philips Hue soldé à -45 %

Pendant les soldes, on trouve un pack qui pourrait bien vous aider à entamer une installation domotique à prix réduit. Un pack Philips Hue qui comprend trois ampoules connectées, un pont de connexion et un interrupteur, le tout pour 104 euros.

Dans l’éclairage connecté, les solutions proposées par Philips Hue sont les plus populaires. On les apprécie pour leur simplicité, et dont l’installation est intuitive. Pour les allumer, les éteindre, changer la couleur, il suffit de passer par une application ou votre voix grâce à une intégration parfaite des assistants vocaux. En revanche, il faut y mettre le prix fort pour en profiter, mais heureusement les soldes permettent de trouver des kits complets à prix cassé : c’est le cas de ce kit de démarrage qui profite de 45 % de remise.

Qu’est-ce qu’on apprécie dans ce kit Philips Hue ?

Trois ampoules connectées personnalisables

Un kit complet : pont de connexion et interrupteur

La compatibilité avec les assistants vocaux

Au départ à 189,54 euros, le kit de démarrage Philips Hue White & Color Ambiance E27 (3 ampoules connectées, un interrupteur et un bridge) s’affiche à 119,99 euros sur Rakuten, mais grâce au code promo RAKUTEN15, le pack revient à 104,99 euros sur le site Rakuten via le vendeur pro Darty.

En alternative, voici le même kit, mais sans interrupteur, pour 99,99 euros au lieu de 179,99 euros habituellement sur le site Rue du Commerce.

Que contient ce pack ?

Philips s’y connait en lumière connectée, depuis 2012, la marque démontre son savoir-faire avec ses ampoules et sont une excellente alternative aux éclairages standards. Elles utilisent le protocole Zigbee, qui est bien moins gourmand que le Wi-Fi, et ont donc l’avantage de consommer moins. Pour les faire fonctionner, c’est simple : il faudra veiller à les relier à un pont de connexion qui est d’ailleurs inclus dans le pack.

On trouve aussi dans ce pack 3 ampoules connectées White & Color E27 qui s’illuminent dans pas moins de 16 millions de nuances colorées pour créer une ambiance personnalisée et harmonieuse dans votre salon.

Et pourquoi est-il intéressant ?

Ce qui plaît en choisissant ce pack Philips Hue, c’est bien les possibilités qu’offre l’application. Depuis cette dernière, vous avez accès directement au large panel de couleurs et pouvoir en changer ou régler l’intensité. Si vous pouvez, l’effectuer directement sur l’application, il est possible de passer par l’interrupteur connecté (inclut dans le pack) dont on peut se servir comme une télécommande. Autrement, l’application offre la possibilité de programmer l’allumage ou l’extinction des ampoules, pratique pour faire des économies.

Vous pouvez aussi créer des scénarios de luminosité, simuler une présence chez vous, ou utiliser la géolocalisation pour que les ampoules s’allument avant votre arrivée chez vous. Les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri seront de la partie pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix.

