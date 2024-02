Voici la qualité sonore Harman Kardon dans une enceinte Bluetooth à -50 %

La météo n'est pas encore au beau fixe à l'heure où sont écrites ces lignes et la saison des sorties en plein air pour écouter de la musique paraît encore loin. Mais la Harman Kardon Onyx Studio 7 convient tout aussi bien pour les écoutes en intérieur et, aujourd'hui, son prix chute de 199,99 euros à 99,99 euros chez Cultura.

Avec ce design qui permet de la transporter et de la poser quasiment partout où on le souhaite, la Harman Kardon Onyx Studio 7 est l’une des enceintes portables les plus originales qui existent. Elle n’a pas que l’élégance pour elle, mais également les performances et l’endurance, ce qui en fait un modèle prisé. Aujourd’hui, elle se démarque aussi grâce à son rapport qualité-prix puisqu’il est possible de la retrouver avec une réduction de 50 %.

La Harman Kardon Onyx Studio 7 en résumé

Un design bien pensée avec cette poignée servant aussi de support

Trois haut-parleurs pour une puissance totale de 50 W RMS

Une autonomie s’élevant jusqu’à 8 heures

Au lieu de 199,99 euros habituellement, la Harman Kardon Onyx Studio 7 est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros chez Cultura.

Une enceinte au design pratique et… cosmique !

Avec son format compact et son design original, la Harman Kardon Onyx Studio 7 a tout ce qu’il faut pour séduire. Plus qu’un élément esthétique, cette poignée en aluminium anodisé qui l’entoure tel un anneau de Saturne permet de la transporter d’une main et sert également de support pour la poser à la verticale. Bien sûr, sa petite taille et son apparence séduisante peuvent aussi en faire un objet de décoration capable de se fondre dans n’importe quelle pièce de la maison.

Du côté de la connectivité, la Harman Kardon Onyx Studio 7 est compatible avec la norme Bluetooth 4.2 et est également dotée du Bluetooth multipoint. C’est-à-dire qu’il est possible d’y connecter jusqu’à deux appareils différents en même temps, comme un smartphone d’un côté pour diffuser une playlist et une enceinte du même modèle de l’autre pour une expérience musicale plus puissante et plus profonde. Cette enceinte se dote enfin d’un port jack 3.5 mm et d’un port USB-C pour l’alimentation. Il n’est en revanche pas possible de l’utiliser pour passer des appels puisqu’elle est dépourvue de microphone.

Les plaisirs du son stéréo omnidirectionnel

La Harman Kardon Onyx Studio 7 est équipée de trois haut-parleurs, un haut-parleur de 120 mm dédié aux graves situé sur la face arrière et deux haut-parleurs de 25 mm dédiés aux aigus à l’avant. Le tout envoie une puissance totale de 50 W RMS et grâce à sa conception singulière, cette enceinte crache un son stéréo dans toutes les directions. Ainsi, l’écoute ne souffre d’aucune perte, peu importe où on se trouve par rapport à l’enceinte. La signature sonore met ici l’accent sur les basses pour une écoute musicale teintée de profondeur.

Enfin, le constructeur américain communique une autonomie de 8 heures, quand bien même cette durée peut varier selon le volume moyen d’écoute, cela paraît peu si nous la comparons avec d’autres enceintes du même calibre qui proposent une durée de 12, 18, voire de 24 heures. La durée de recharge déçoit aussi un peu puisque la batterie nécessite 5 heures pour passer de 0 à 100 %, toujours selon Harman Kardon. Malgré cette ombre au tableau, l’Onyx Studio 7 est une enceinte Bluetooth facilement recommandable.

