La manette Nacon Revolution Pro Controller 3 est soldée à -35 % pour vos sessions gaming d’hiver

La Nacon Revolution Pro Controller 3 est la manette professionnelle la moins onéreuse du constructeur français et probablement de tout le marché. Pour moins de 100 euros, il est possible de mettre la main sur un modèle bien fini, entièrement personnalisable et aux commandes réactives et précises. C'est même pour seulement 64,99 euros que la Nacon Revolution Pro Controller 3 se laisse acquérir pendant les soldes d'hiver.

Les manettes dites « Pro » à moins de 100 € ne courent pas les rues, aussi peut-on qualifier cette Nacon Revolution Pro Controller 3 d’exception, d’autant plus qu’elle est sous licence PlayStation. Elle est bien finie, ergonomique et dotée de fonctions de personnalisation, mais il n’en faut pas moins oublier les compromis qui ont permis de la lancer au prix de 99 €. La Nacon Revolution Pro Controller 3 est même moins chère pendant les soldes puisqu’elle affiche une réduction de 35 %.

Les Nacon Revolution Pro Controller 3 en bref

Une manette bien finie et ergonomique

Des commandes précises et personnalisables

Quatre boutons supplémentaires à l’instar de palettes arrière

Au lieu de 99,90 euros habituellement, la Nacon Revolution Pro Controller 3 est maintenant disponible en promotion à 64,99 euros chez Micromania.

Une manette PlayStation… asymétrique ?

La Nacon Revolution Pro Controller 3 est une manette compatible avec la PS4 et les PC sous Windows 10, aussi son format asymétrique peut prêter à sourire. On peut effectivement trouver étrange le choix du constructeur français de proposer une telle configuration aux joueurs PlayStation normalement habitués aux commandes symétriques. Nacon a en réalité toujours été porté sur les manettes asymétriques, si les joueurs PC n’y voient aucun inconvénient, les joueurs PlayStation peuvent facilement s’en désintéresser.

Outre cette différence flagrante, la Nacon Revolution Pro Controller 3 reprend quasiment les mêmes commandes qu’une DualShock 4 avec quatre boutons (plus larges), des mini-joysticks concaves (plus hauts), une croix directionnelle et un pavé tactile. Nous avons également les gâchettes R1, L1, R2 et L2 ainsi que quatre boutons supplémentaires à l’arrière des poignées. Globalement, cette manette est bien finie, agréable à prendre en main et ergonomique. Dommage qu’elle soit uniquement en filaire.

Agréable et précise, mais elle rate l’essentiel

Avec ses boutons plus larges et ses joysticks plus hauts, la Nacon Revolution Pro Controller 3 est une merveille en termes de précision et de réactivité. Quelques défauts sont toutefois à signaler, tout d’abord les gâchettes L1 et R1 qui, associées à des interrupteurs Omron, manquent cruellement de réactivité. D’autre part, les boutons arrière siglés S1, S2, S3 et S4 censés faire gagner du temps sont en réalité difficilement atteignables pour les personnes aux petits doigts. C’est agaçant venant d’une manette pro.

Comme toute manette professionnelle qui se respecte, la Nacon Revolution Pro Controller 3 est entièrement personnalisable sur un logiciel dédié, Revolution Software 3. Celui-ci est ultra-complet, quatre profils sont déjà pré-définis et il est possible de régler jusqu’à la sensibilité des sticks et la puissance des vibrations. En revanche, son utilisation n’est pas du tout intuitive, il n’y a rien pour être guidé et les néophytes peuvent facilement s’y perdre. Heureusement, il est possible de se reporter aux profils partagés par d’autres utilisateurs du logiciel. Enfin, cette manette est livrée avec une housse de transport et des poids, des commandes interchangeables auraient été la bienvenue.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

