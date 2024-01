Grâce aux soldes, cet énorme TV 4K de 75 pouces signé LG ne coûte plus que 749 €

On peut penser que les TV de 75 pouces sont extrêmement chers, ce qui était vrai à une époque mais qui l'est moins aujourd'hui grâce à un marché toujours plus concurrentiel. Ainsi, et avec le concours des soldes d'hiver, ce TV 4K de 75 pouces signé LG et doté de la technologie d'affichage NanoCell chute à seulement 749 euros.

Les soldes d’hiver sont un véritable festival de promotions et de prix défiant toute concurrence, autant dire que c’est l’une des meilleures périodes de l’année pour changer son écran plat obsolète contre un TV 4K tout neuf, et un grand modèle de préférence. Avec son prix qui passe sous les 750 euros chez Carrefour, ce téléviseur LG 75NANO756QA doté d’un affichage NanoCell peut se targuer d’un excellent rapport qualité-prix !

Le LG 75NANO756QA en bref

Un TV LED NanoCell de 75 pouces

En 4K et compatible HDR10 et HDR HLG

L’interface WebOS 23 pour la partie Smart TV

Au lieu d’un prix barré de 999,99 euros, le LG 75NANO756QA est maintenant disponible en promotion à 749,99 euros chez Carrefour.

Un écran de 75 pouces avec un affichage immersif

Si LG a fait de l’OLED son cheval de bataille, il propose également une alternative à la QLED avec son affichage NanoCell. Cette technologie s’appuie sur un filtre à nano-particules combiné à un rétroéclairage LED qui optimise la colorimétrie ainsi que le rapport de contraste. On reste toutefois loin de ce que propose l’OLED et la QLED, mais le LG 75NANO756QA diffuse quand même une image immersive et de bonne qualité avec sa définition 4K (3 840 x 2 160 pixels).

Avec son processeur Alpha 5 Gen 6 AI 4K, le LG 75NANO756QA est capable d’upscaler les flux vidéo, et ce peu importe la source, vers la définition 4K. Pour sublimer le rendu, on retrouve également les traitements d’images HDR (High Dynamic Range) comme le HDR10 et le HDR HLG, ceux-ci étendent la plage dynamique de l’image afin de profiter d’un meilleur rapport de contraste, d’une image plus détaillée et d’une immersion plus forte. Pour la partie audio, ce TV embarque un système 2.0 basique avec deux haut-parleurs de 10 W RMS chacun.

Une interface Smart TV fluide et intuitive

Côté Smart TV, le LG 75NANO756QA s’appuie sur le système d’exploitation maison du constructeur sud-coréen, WebOS 23. Grâce à cette interface, on peut naviguer aisément vers ses plateformes de streaming favorites telles que Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+. Cette dernière version de WebOS est même encore plus intuitive grâce à une nouvelle catégorisation des raccourcis et une personnalisation plus poussée du menu afin de s’y retrouver plus rapidement. On retrouve enfin une compatibilité avec Alexa.

Pour ce qui est du gaming, le LG 75NANO756QA n’est pas le TV le plus adapté à cet usage, particulièrement s’il s’agit de faire tourner une PS5 ou une Xbox Series X. À cause d’un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz et de l’absence de la norme 2.1 sur les ports HDMI, il n’est pas possible de jouer en 4K 120 FPS. On ne retrouve non plus de technologie VRR pour synchroniser l’affichage avec la puissance de la carte graphique, seulement l’ALLM qui réduit l’input lag.

