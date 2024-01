Boulanger sort le meilleur deal audio avec la Marshall Acton III et un casque offert pour les soldes

Reconnu aussi bien chez les mélomanes amateurs que les musiciens professionnels, Marshall est un constructeur dont la réputation n'est plus à faire. En plus de 60 ans d'histoire, ses amplis ont été popularisées à plusieurs reprises par des artistes majeurs du rock et du heavy metal, ce qui dénote un certain savoir-faire. En ces soldes d'hiver, Boulanger propose la Marshall Acton III en solde avec un casque Marshall Major IV offert à l'achat.

Marshall est un constructeur emblématique d’équipements audio, célèbre pour ses enceintes et ses casques au look vintage avec leur manteau de cuir noir et leurs éléments dorés. Pour les fans d’objets vintage ou de rock, cet ensemble de deux produits Marshall ferait un merveilleux cadeau ! Pendant les soldes, l’enceinte Marshall Acton III est à prix réduit et grâce à une offre de remboursement chez Boulanger, le casque audio Marshall Major IV est offert à l’achat !

Ce que propose ce pack Marshall

La Marshall Acton III, une enceinte au design rock’n’roll !

Le Marshall Major IV, un casque audio avec 80 heures d’autonomie

Le combo parfait pour les amateurs de musique

Au lieu de 299 euros habituellement, la Marshall Acton III est maintenant disponible en promotion à 279,80 euros chez Boulanger. De plus, pour l’achat de cette enceinte, il est possible de recevoir gratuitement un casque Marshall Major IV d’une valeur de 149 euros grâce à cette offre de remboursement.

Marshall Acton III : une légère évolution acoustique

Lancée en même temps que la Stanmore III et la Woburn III, la Marsall Acton III est la dernière enceinte sédentaire du constructeur britannique. Avec l’Acton II, il n’y a que peu de différences. Le design est quasiment le même avec son pourtour en similicuir et sa grille acoustique. Pour ce qui est de la connectivité, le Bluetooth passe au 5.2 avec une fonctionnalité multipoint et la connectique se limite à une prise jack 3.5 mm. En revanche, on ne retrouve toujours pas de fonction connectée comme un assistant vocal ou Spotify Connect.

La principale différence entre l’Acton III et son prédécesseur se situe au niveau de l’architecture acoustique. Nous avons là un haut-parleur central à large bande accompagné de deux tweeters dont l’inclinaison permet un élargissement de la scène stéréophonique, nous avons ainsi un son plus homogène et plus raffiné. Marshall vante également l’ajout d’une fonction de « compensation de placement » qui égalise les fréquences basses lorsque l’enceinte est placée à proximité d’un mur afin de limiter l’effet de résonance.

Marshall Major IV : 80 heures d’autonomie au compteur !

À l’instar de l’enceinte, le Marshall Major IV profite de finitions impeccables où on reconnaît la patte du constructeur britannique avec cette couche de similicuir sur l’arceau et les oreillettes. Grâce au confort des oreillettes et à la légèreté de la structure en aluminium, le Marshall Major IV se laisse porter facilement lors de longues utilisations. Et lorsqu’on parle de longues utilisations, nous pensons également à l’autonomie de ce casque qui atteint les 80 heures d’après le constructeur britannique ! De plus, il est compatible avec la recharge Qi sans-fil.

Comme d’habitude, Marshall ne s’embarrasse pas de multiples fonctions connectées et préfère concevoir des produits simples et intuitifs à utiliser. Il n’y a donc pas de prise en charge native d’assistant vocal mais on retrouve au moins le Bluetooth multipoint. Enfin, le Marshall Major IV est équipé de deux transducteurs dynamiques de 40 mm, ce qui ne suffit visiblement pas à assurer côté audio. La signature sonore apparaît déséquilibrée avec des basses trop présentes et sans profondeur et des aigus irréguliers. Dommage.

