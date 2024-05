Cette petite caméra Xiaomi à moitié prix sécurise votre domicile pour pas cher

Pas besoin de payer le prix fort pour sécuriser son domicile, certaines caméras connectées assurent l’essentiel pour un petit prix : comme ce modèle AW200 de chez Xiaomi qui revient à 25 euros au lieu de 49 euros.

Si vous cherchez une solution pour garder un œil à votre domicile sans vous ruiner, nous avons déniché pour vous cette référence de chez Xiaomi : la Outdoor Camera AW200. Une caméra qui convient aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur. Elle se trouve bien lotie côté fonctionnalités et perd près de la moitié de son prix aujourd’hui.

En quoi la Xiaomi Outdoor Camera AW200 est-elle intéressante ?

Une petite caméra aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur

Des images en 1 080p et une vision nocturne

Détecte les mouvements et alerte en cas d’intrusion

Proposée habituellement à 49,99 euros, la caméra connectée Xiaomi Outdoor Camera AW200 est maintenant affichée à 29,99 euros sur mi.com, mais perd 5 euros de plus une fois dans le panier et devient finalement accessible à seulement 24,99 euros.

Une caméra 2-en-1 très pratique

Comme son nom l’indique, la Xiaomi Outdoor Camera AW200 est conçue pour l’extérieur. Elle est capable de résister à la poussière et à l’eau grâce à sa certification IP65, et peut donc s’installer dehors sans craindre les intempéries. Cette caméra à une autre casquette et peut aussi bien être utilisée en intérieur.

Avec son socle, elle peut très bien être posée sur un meuble, ou installée au mur ou au plafond à l’aide de la fixation et de la visserie fournie. Avec un aspect minimaliste avec un revêtement blanc, elle peut facilement se camoufler dans votre intérieur. Fonctionnant avec fil, vous n’aurez pas besoin de faire attention à l’autonomie de la caméra. Pour la faire fonctionner, il suffit de la brancher, et de télécharger l’application Xiaomi Home et l’associer avec.

Des fonctionnalités efficaces pour éviter les fausses alertes

La caméra AW200 propose une définition Full HD, soit 1 920 x 1 080 pixels. Ici, la qualité de l’image est convenable et grâce à un zoom numérique, elle offre des images plus détaillées. La vision nocturne est de la partie, et en couleur, mais on perd en qualité. Le petit plus de ce modèle, c’est sa capacité à détecter les personnes et grâce à l’IA, la caméra filtre les fausses alertes qui peuvent être causés lorsque des animaux ou des véhicules passent.

Chaque fois qu’une personne est détectée, des notifications sont envoyées à un smartphone pour assurer la sécurité. Vous avez accès à un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous depuis l’application. Grâce à la présence de micro bidirectionnels, vous allez pouvoir parler et interagir avec votre interlocuteur ou faire fuir des intrus. Elle donne même la possibilité d’enregistrer les vidéos sur une microSD, qui débloquera le stockage local des images jusqu’à 256 Go, ou si vous préférez, vous pouvez passer par le cloud du constructeur.

