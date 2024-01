Jusqu’à ce soir, le Dyson V15 Detect Absolute est moins cher de 230 € pour les soldes

Faire le ménage n'est pas vraiment une partie de plaisir, mais cela peut le devenir avec le bon aspirateur. Avec le Dyson V15 Detect Absolute, la corvée est effectuée en deux temps trois mouvements grâce à son énorme puissance d'aspiration et son laser détecteur de particules. Pendant les soldes, cet aspirateur haut de gamme est disponible à 569 euros au lieu de 799 euros chez Rakuten, et ce, jusqu'à ce soir !

Avec ses aspirateurs-balais, Dyson s’impose comme le leader incontournable d’un marché en pleine croissance. Le constructeur britannique propose un large catalogue de modèles et d’accessoires pour rendre les séances de ménage plus efficaces et agréables à faire. Le Dyson V15 Detect Absolute est l’un de ses balais aspirateurs les plus récents et outre ses performances, son succès tient à son laser détecteur de saletés. Pendant les soldes, Darty fait le ménage dans ses stocks en vendant ce balai aspirateur 28 % moins cher.

Les atouts du Dyson V15 Detect Absolute

Un aspirateur-balai capable de se changer en aspirateur à main

Une puissance d’aspiration de 240 AW

Une autonomie de 60 minutes en mode Éco

La brosse Optic Fluffy qui révèle les poussières invisibles

Au lieu de 799 euros habituellement, le Dyson V15 Detect Absolute est maintenant disponible en promotion à 569 euros chez Rakuten (vendeur Darty) grâce à une réduction de 200 euros et au code promo RAKUTEN30 valable aujourd’hui seulement.

Un aspirateur-balai polyvalent avec le plein d’accessoires

Afin de nettoyer facilement tous les coins et recoins de sa maison sans oublier la moindre anfractuosité, les aspirateurs-balais de Dyson ont l’avantage de se changer en aspirateur à main en changeant simplement la brosse contre un accessoire plus court. Avec le Dyson V15, on retrouve également une brosse Motorbar auto-démêlante, un long suceur, une brosse à embout large et une brosse Optic Fluffy qui a la particularité de révéler les poussières invisibles à l’œil nu à l’aide d’une lumière verte.

En plus de détecter les particules, le Dyson V15 Detect Absolute les compte grâce à son capteur piezo qui évalue en continu ce qui est aspiré. Cela permet d’indiquer sur l’écran LCD la quantité et le type de saleté collectée d’une part et d’ajuster automatiquement la puissance d’aspiration d’autre part. Le Dyson V15 Detect Absolute est aussi doté d’un système de filtration hermétique capable de capturer 99,99 % aussi petits que 0,3 micron. Il ne faut pas oublier de nettoyer le filtre de temps en temps.

Pour faire le ménage efficacement

Avec son V15 Detect Absolute, Dyson propose une des meilleures puissances d’aspiration qui soient à ce jour. Son moteur Hyperdymium effectue jusqu’à 125 000 tours par minute avec une puissance d’aspiration s’élevant à 240 AW tandis que la force centrifuge de la technologie Root Cyclone promet aucune perte d’aspiration. Une fois le ménage fini, il est possible de vider le collecteur de manière hygiénique grâce au système Point & Shoot, il suffit de viser le fond d’une poubelle avec le collecteur et d’abaisser la commande pour tout éjecter sans avoir à se salir les mains.

Enfin, le constructeur britannique communique une autonomie de 60 minutes, ce score vaut pour le mode Éco à la puissance d’aspiration la plus faible. Pour les modes Intermédiaire et Boost, la batterie tient moins longtemps, il faut également prendre en compte si l’accessoire utilisé est motorisé ou non. Si cela paraît peu au premier abord, c’est en réalité suffisant pour les petites et moyennes surfaces, le Dyson V15 est effectivement si efficace qu’il n’y a pas besoin de faire de deuxième passage. Pour une recharge complète, il faut compter 4h30.

