Superbe affaire des soldes pour ce géant TV 4K QLED de 75 pouces (moins de 800 €)

Les téléviseurs de grandes tailles procurent une meilleure immersion, mais font très vite grimper le prix de la facture. Avec les soldes d'hiver, certaines références voient leur prix s'adoucir, comme ce modèle Hisense Qled de 75 pouces, qui tombe à moins de 800 euros.

Vous recherchez un énorme téléviseur sans pour autant exploser votre budget ? Hisense a de bons modèles de téléviseurs dans son catalogue, comme cette référence 75E79KQ. Non seulement l’immersion est assurée par sa taille gigantesque, elle s’appuie sur la technologie Qled, tout en proposant la 4K et d’autres normes vidéos pour assurer une belle qualité d’image. Pendant les soldes, ce téléviseur Hisense 75E79KQ perd 200 euros de son prix.

Que propose le Hisense 75E79KQ ?

Du Qled sur une grande diagonale de 75 pouces

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision/Atmos

Des fonctionnalités gaming

En ce moment, le téléviseur Hisense 75E79KQ 2023 s’affiche à un prix plus réduit durant les soldes : il passe de 999,99 euros à 799,99 euros sur le site de la Fnac et sur le site Darty.

Qled + 75 pouces : le bon combo pour regarder du contenu

La première chose qu’on apprécie sur le TV Hisense, c’est évidemment sa dalle géante d’une diagonale de 75 pouces (soit 189 centimètres). C’est simple : cette diagonale s’approche de celle proposée par les images diffusées par un vidéoprojecteur, et offre une impression d’être au cinéma… mais dans votre salon. Assurez-vous tout de même d’avoir un meuble TV assez grand pour qu’il tienne dessus, et surtout d’avoir suffisamment de recul dans votre pièce, pour ne pas fatiguer ses yeux lors de vos visionnages. L’ensemble profite d’une bonne finesse, ce qui est appréciable pour un TV aussi massif, qui ne jurera donc pas au milieu de votre décoration intérieure.

Ses fines bordures renforcent d’autant plus l’immersion. Avec une dalle Qled, cette télé affiche des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. La qualité d’image offre des contrastes satisfaisants. Elle est d’ailleurs renforcée par la définition 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), qui permet d’avoir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, ce modèle est compatible avec les normes vidéo, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision, le tout accompagné de haut-parleurs compatible avec le Dolby Atmos pour donner un effet surround.

Un TV polyvalent

Quelques personnes vont être déçues de ne pas retrouver des HDMI 2.1, et donc de profiter de la 4K@120 Hz sur la PlayStation 5 et Xbox SeriesX. La dalle étant bloquée à 50 Hz, ce téléviseur n’est pas idéal avec des fonctions limitées. Le fabricant a tout même intégrer la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode), qui réduit au maximum la latence, et d’avoir des images plus fluides. Quant au reste de la connectique, on retrouve un port antenne TV, trois ports HDMI, un port Ethernet, deux ports USB, un port jack et un port optique.

Enfin, cette smartTV propose l’interface maison Vidaa U. Même si aurait préféré voir Google TV, l’OS d’Hisense se défend plutôt bien. L’interface est claire, simple et agréable à utiliser. On retrouve toutes les fonctionnalités d’une Smart TV. Vous pourrez alors accéder à de nombreuses applications, comme Netflix, Prime Video, ou encore Disney+. Le téléviseur est même compatible avec l’assistant vocal de Google, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix.

