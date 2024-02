Super prix pour ce très grand moniteur gaming signé Asus (34″, QHD, 180 Hz) à -19 %

Pour ne louper aucun détail et s'immerger correctement dans sa partie, mieux vaut miser sur un moniteur gaming suffisamment grand et surtout incurvé. C'est justement le cas du modèle Asus TUF VG34VQL3A, que l'on peut actuellement trouver à un bon prix : Boulanger le propose à 399,99 euros au lieu de 492,52 euros.

Si les grands moniteurs incurvés ont autant de succès parmi la communauté de joueurs exigeants, c’est parce qu’ils ont le don d’offrir une immersion très appréciable dans le jeu, puisque les dalles courbées permettent d’envelopper le regard de l’utilisateur. Et si la diagonale est importante, l’effet est encore plus satisfaisant. Avec sa dalle incurvée de 34 pouces, l’Asus TUF VG34VQL3A fait partie de ces écrans PC gamers massifs, qui ont en plus l’avantage d’afficher un taux de rafraîchissement très élevé pour plus de fluidité. Si ce modèle vous fait de l’œil rien qu’avec cette petite description, sachez qu’il est moins cher en ce moment grâce à une réduction de 19 %.

Les points essentiels du moniteur Asus TUF VG34VQL3A

Une dalle incurvée QHD de 34 pouces

Un taux de rafraîchissement de 180 Hz + un taux de réponse de 1 ms

Avec AMD FreeSync Premium Pro

Initialement affiché à 492,52 euros, le moniteur gaming Asus TUF VG34VQL3A est désormais proposé à 399,99 euros chez Boulanger.

Un écran massif et bien immersif

Le premier atout de cet écran Asus TUF VG34VQL3A, c’est évidemment cette grande dalle incurvée de 34 pouces qui profite en plus d’une définition QHD (3 440 x 1 440 pixels) pour des images encore plus détaillées. Son format 21:9, bien plus grand que ce qu’on peut trouver habituellement sur le marché, permet en plus d’afficher 33 % d’espace de jeu en plus. Pratique aussi pour placer plusieurs fenêtres côte à côte. La courbure de 1500R permet quant à elle d’envelopper le regard de l’utilisateur pour le plonger dans sa partie.

Autrement, la dalle prend en charge la norme DisplayHDR 400, soit l’assurance d’une excellente luminosité et de noirs plus profonds avec le HDR10. Les zones claires et sombres pourront ainsi être grandement améliorées. Pour ce qui est de la connectique, on trouve deux ports HDMI 2.0, un port USB et deux DisplayPort 1.4.

Des parties fluides et réactives

L’Asus TUF VG34VQL3A marque aussi des points grâce à son taux de rafraîchissement de 180 Hz, qui promet un affichage très fluide lors de chaque combo. Les mouvements rapides ne souffriront d’aucun ralentissement, tandis que les lags seront efficacement éliminés, bien plus que sur les écrans dont le taux n’excède pas les 144 Hz, bien plus courants sur le marché. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms, grâce auquel les images floues et les retards seront grandement minimisés, ce qui sera bien utile lors de parties où la réactivité est primordiale, comme sur les FPS.

L’écran est aussi compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium Pro, qui se charge de limiter les déchirures d’écran en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique. Adieu les saccades, donc. Asus a également intégré plusieurs technologies visant à améliorer l’expérience de jeu, comme la fonction « Shadow Boost », qui clarifie les zones sombres du jeu sans surexposer les zones plus claires (pratique pour repérer les ennemis tapis dans l’ombre), ou encore la technologie Game Visual, qui comporte sept modes d’affichage prédéfinis destinés à optimiser les visuels de différents types de contenu (paysage, Moba, cinéma…).

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.