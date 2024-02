MSI Katana 15 : ce puissant laptop avec RTX 4070 devient plus attractif à -20 %

Si vous recherchez un ordinateur portable équipé d’une RTX de la série 4000, à un bon prix, nous avons la solution : le MSI Katana 15 avec RTX 4070 passe de 1 499 euros à 1 199 euros chez Rue du Commerce.

Si vous êtes en quête d’une machine performante, pour jouer à des jeux AAA, la gamme Katana de chez MSI a de quoi satisfaire les gamers exigeants. La plupart des modèles intègrent une fiche technique complète pour assurer de bonnes performances en jeu. Par exemple, le modèle B12VGK-243XFR est doté d’un processeur i7 de 12 gen associé à une carte graphique RTX 4070. Une configuration intéressante, qui perd 300 euros de son prix.

Le MSI Katana 15, c’est quoi ?

Une dalle de 15,6 pouces en FHD rafraîchi à 144 Hz

Le combo i7-12650H + RTX 4070

Un SSD NVMe de 512 Go + 16 Go de RAM

Avec un prix conseillé à 1 499 euros, le MSI Katana 15 (B12VGK-243XFR) bénéficie de 20 % de remise et s’affiche à 1 199 euros sur le site Rue du Commerce.

Si vous voulez plus de stockage, la version avec 1 To de stockage du MSI Katana 15 se négocie actuellement à 1 219 euros sur le site Rue du Commerce.

Un grand écran réactif pour le jeu

Le MSI Katana 15 appuie bien sur l’aspect gaming, avec son format imposant et son boitier robuste qui respire la solidité. Il accueille une bonne connectique, avec un port USB-C, deux ports USB 3.2, un port USB 2.0, un port HDMI, un port Mini DisplayPort, une entrée RJ45, et une prise casque microphone. Autrement, son poids de 2,25 kilos n’en fait pas le plus léger, mais il est facilement transportable.

Une fois ouvert, on retrouve une touche RGB au niveau du clavier, et déploie une dalle de 15,6 pouces. Une diagonale suffisante offrant un bon confort en jeu, et dont la qualité d’image est satisfaisante grâce à sa définition Full HD. On apprécie surtout son taux de rafraîchissement capable de monter à 144 Hz, idéal pour profiter d’une expérience de jeu fluide et réactive.

Une RTX 4070 aux commandes

Ce laptop MSI va est capable de répondre aux attentes des gamers les plus exigeants. À l’intérieur, on retrouve la RTX 4070. Avec celle-ci, vous allez pouvoir jouer à n’importe quel jeu en 1440p en activant le ray tracing et le DLSS 3. Une configuration satisfaisante pour profiter des titres récents dans d’excellentes conditions. Du côté de l’animation, il s’appuie sur une puce Intel Core i7-12650H avec 16 Go de mémoire vive.

Avec cette configuration, vous pourrez vous adonner à vos activités sans trop de ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, il est assuré par un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système en plus de vous constituer une ludothèque bien garnie. Cette configuration est livrée sans OS, il faudra donc investir en sus dans une licence Windows. Pour finir sur l’autonomie, c’est bas et c’est normal pour un laptop avec de tels composants, comptez sur environ 5 heures.

Si vous êtes curieux de découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer du moment.

