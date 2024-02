À seulement 99 €, cet écran PC de 24″ incurvé signé Samsung va plaire aux télétravailleurs

Un bon écran est indispensable pour travailler confortablement, et si vous en cherchant un à prix réduit, le Samsung S36C est un bon candidat. Grâce à cette offre sur Amazon, ce moniteur incurvé revient à 99 euros, au lieu de 149 euros au départ.

Si vous recherchez un écran de bonne qualité pour le télétravail, mais que votre budget est limité, la marque Samsung déploie un catalogue bien fourni pour satisfaire tout le monde. Le modèle S36C par exemple, dispose des fonctionnalités intéressantes, comme une courbure de 1800R, pour améliorer le confort et coûte actuellement moins de 100 euros.

Les points forts du Samsung S36C

Une dalle 24 pouces FHD avec une courbure de 1 800R

Un taux de rafraîchissement à 75 Hz + temps de réponse 4 ms

Compatible AMD FreeSync

Au départ à 149,95 euros, puis remisé 139,90 euros, l’écran PC Samsung S36C se négocie aujourd’hui à 99,99 euros sur Amazon.

Une dalle incurvée confortable pour travailler

Le Samsung S36C est très sobre et mise sur le minimalisme pour convaincre. Il est peu encombrant pour trôner sans souci sur un bureau, qu’il soit seul ou accompagné d’un autre écran. Vous pourrez également ajuster le socle et gérer facilement l’inclinaison et la hauteur du moniteur afin de vous offrir un confort optimal.

Sur cet écran Samsung, l’immersion est au rendez-vous. On a une courbure de 1 800R qui donne l’impression d’envelopper le regard. Sa dalle VA profite d’une définition FHD (1 920 x 1 080p), au format 16:9 pour voir plus d’informations. Il offre une bonne qualité d’image avec d’excellents contrastes.

Un écran qui peut supporter quelques parties de jeu

Ce moniteur est davantage axé bureautique, mais Samsung a tout de même voulu penser aux joueuses et joueurs en intégrant la technologie AMD FreeSync. Cette dernière se charge de limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. En revanche, notez que le taux de rafraîchissement ne dépassera pas les 75 Hz, la fluidité d’affichage sera donc naturellement moindre que sur les moniteurs gaming qui, eux, peuvent grimper jusqu’à 144 Hz, voire plus. Il propose aussi un temps de réponse de 4 ms.

Cet écran peut tout de même convenir aux joueuses et joueurs occasionnels qui souhaiteraient faire tourner quelques jeux, même si son temps de réponse n’est pas optimal. La marque a aussi ajouté un mode jeu qui donne la possibilité de régler avec précision les couleurs et le contraste, et s’adapte automatiquement au jeu en cours. Enfin, côté connectique, le moniteur conçu par Samsung se contente du strict minimum, un port HDMI, un port VGA, ainsi qu’une sortie casque.

