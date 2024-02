Super réduction de 950 € sur ce laptop gaming Asus avec RTX 4060 et Intel Core i7

L’année dernière, Asus a lancé de nouveaux PC portables gaming dotés des fameuses cartes graphiques RTX 4000, la crème de la crème en termes de puissance, mais aussi de prix. Ceux à la recherche d’une telle configuration auront déjà remarqué leur tarif stratosphérique. Toutefois, il est possible de trouver une bonne affaire, comme avec cet Asus TUF Gaming F17 avec RTX 4060 à 1149,99 euros chez Cdiscount au lieu de 2 099,99 euros.

Les PC portables gaming avec une RTX 4000 sont les modèles les plus convoités, mais ils représentent un énorme investissement. Il faut compter autour de 1 000 euros pour les premiers prix tandis que le nec plus ultra s’affiche à un prix oscillant entre 3 000 et 5 000 euros. Cet Asus TUF Gaming F17 avec une RTX 4060 n’en arrive pas à ce stade, mais il a tout de même été lancé à environ 2 000 euros sur le site de constructeur. Mais chez Cdiscount, il se négocie pour un tarif moins cher de 950 euros.

L’Asus TUF Gaming F17 (2023) en résumé

Un écran IPS-LCD de 17 pouces rafraîchi à 144 Hz

Une RTX 4060 avec un Intel Core i7 de 12e génération

Un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM DDR4

Windows 11 déjà installé

Au lieu de 2 099,99 euros en boutique officielle, l’Asus TUF Gaming F17 (2023) est maintenant disponible en promotion à 1 149,99 euros chez Cdiscount.

Un grand écran pour les grands gamers

Avec son écran de 17,3 pouces, cet Asus TUF Gaming F17 n’est pas le PC portable le plus aisément transportable, mais ce n’est pas un critère sur lequel les gamers s’arrêtent en général. Grâce à cette diagonale, l’immersion est au rendez-vous, d’autant plus qu’on profite d’une bonne qualité d’affichage avec la dalle IPS-LCD qui restitue un bon rendu colorimétrique et des angles de vision ouverts. La définition en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) n’offre pas la meilleure résolution, mais on a au moins un excellent taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Ce châssis de 2,6 kg est également affublé d’une large connectique pour en avoir un usage multimédia, nous avons là deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI 2.1, un port Ethernet RJ45 et la traditionnelle prise jack 3,5 mm. Pour la connectivité sans fil, ce laptop est compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2. Enfin, malgré sa grosse batterie à quatre cellules de 90 Wh, l’autonomie ne s’élève qu’à une poignée d’heures en usage basique, pour le gaming, il vaut mieux le laisser brancher.

Une configuration en béton pour jouer en 1080p

Venons-en à la carte maîtresse de cette configuration : la RTX 4060. Cette carte graphique est l’une des dernières en date de Nvidia et même si elle est dépassée de très loin par les RTX 4080 et 4090 en termes de puissance, elle se distingue particulièrement par son rapport performances/consommation énergétique. Lors de notre test de ce GPU, nous avons relevé une consommation maximale de seulement 120 W, c’est aujourd’hui tout ce qu’il faut pour jouer à tous les derniers jeux et ceux à venir en 1080p et avec ray-tracing.

Pour appuyer la carte graphique, cet Asus TUF Gaming F17 embarque un Intel Core i7-12700H, un processeur à 14 cœurs cadencé jusqu’à 4,7 GHz et couplé ici à 16 Go de RAM DDR4. On peut ainsi s’adonner à plusieurs tâches sans subir de ralentissements. Lorsqu’il s’agit de faire du montage vidéo ou de la retouche photo, ce laptop bascule sur la puce graphique intégrée Intel Iris Xe afin de ne pas solliciter constamment la RTX 4060. Enfin, le stockage est assuré par un SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go.

