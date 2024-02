Super prix pour ce petit chargeur rapide 65 W avec 2 ports USB-C à -20 %

Équipé de deux ports USB-C et doté d’une puissance de 65 W, le chargeur rapide Belkin est un petit objet pratique, et compact pour ne rien gâcher. Une référence qui rend bien service et que l’on trouve en plus à un super prix chez Boulanger : 39,99 euros au lieu de 49,94 euros.

Les chargeurs rapides, c’est pratique, mais les modèles dotés de plusieurs ports, c’est encore mieux. Ils permettent en effet d’alimenter plusieurs appareils en même temps, afin de gagner un temps précieux. Le chargeur Belkin équipé de deux ports USB-C fait partie des bonnes solutions à envisager, d’autant plus qu’il parvient à proposer une puissance élevée tout en étant très compact. En ce moment, ce chargeur efficace est disponible à un prix très intéressant grâce à une promo de 20 %.

Les points essentiels de ce chargeur Belkin

Une puissance de charge de 65 W

Deux ports USB-C

Un format compact

D’abord affiché à 49,94 euros, le chargeur Belkin USB-C 65 W est désormais proposé à 39,99 euros chez Boulanger.

Un chargeur compact, mais puissant

Le chargeur Belkin présenté ici est tout d’abord très compact, ce qui le rend très facile à emporter partout avec soi. Mais cette petite taille ne l’empêche pas de délivrer une belle puissance de charge, qui monte à 65 W. Notez par ailleurs que le bloc peut recharger deux appareils en même temps grâce à ses deux ports USB-C, mais retenez que les 65 W pourront être atteints si un seul appareil est branché. Si deux produits sont connectés au chargeur, la puissance sera partagée : 45 W sur le port du haut et 20 W en bas.

Mais comment le chargeur parvient-il à délivrer une telle puissance tout en étant compact ? C’est grâce à la technologie GaN, ou nitrure de gallium. Ce composé, qui remplace le silicium traditionnellement utilisé dans les chargeurs, permet de réduire la taille des chargeurs, et chauffe beaucoup moins que le silicium. Ainsi, ces chargeurs peuvent tout à fait transporter bien plus d’énergie, et donc être plus puissants, tout en étant compacts.

Une charge rapide pour divers appareils

Cet accessoire Belkin est capable de recharger plusieurs types d’appareils, comme les smartphones, les écouteurs sans fil, les PC portables ou encore les tablettes. Il parvient en plus à s’adapter à chacun d’eux grâce à la technologie Power Delivery PPS, qui lui permet de fournir une puissance de charge qui s’ajuste aux besoins de l’appareil branché. La recharge sera donc optimale grâce à une quantité d’énergie adaptée.

