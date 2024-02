Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G déjà en promo, -300 € sur un VAE Decathlon et une caméra 2K à prix mini— les deals de la semaine

Si vous n'avez pas pu suivre les nombreux bons plans publiés récemment, voici un récap des meilleurs deals toujours disponibles : le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G déjà en promo, un VAE Decathlon coûte 300 euros de moins et une caméra 2K à moins de 50 euros.

De nombreuses offres ont été traitées cette semaine, et si vous n’avez pas eu l’occasion de tout suivre, pas d’inquiétude. Pour vous aider à rattraper tout cela, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

À peine sorti, le nouveau Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G coûte déjà 100 € de moins

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G en bref

Un écran AMOLED 1.5K rafraîchi à 120 Hz

Un Snapdragon 7s Gen 2 performant

Un très bon capteur principal de 200 Mpx

Une batterie de 5 100 mAh avec la recharge rapide de 67 W

Au lieu de 449,90 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (512 Go) est maintenant remisé à 349 euros chez Amazon.

Riverside 540 E : ce vélo électrique premium avec une autonomie de 120 km coûte 300 € de moins

Le Decathlon Riverside 540 E en quelques mots

Un moteur Shimano avec un couple de 60 Nm

Une autonomie de 60 à 120 km

Un châssis léger et agréable à conduire

Au lieu de 2 499 euros habituellement, le Decathlon Riverside 540 E est maintenant disponible en promotion à 2 199,99 euros chez Decathlon. Sans oublier qu’il est possible d’obtenir des aides de l’État pour réduire encore la facture, leur montant dépend de votre situation fiscale.

Cette petite caméra de surveillance 2K bourrée de fonctionnalités coûte moins de 50 euros

Ce qu’il faut savoir sur la caméra de surveillance Eufy

Des images filmées en 2K

Une détection et un suivi des mouvements efficace

La reconnaissance des bruits

Initialement proposée à 49,99 euros, la caméra de surveillance Eufy Security Indoor Cam 2K Pan & Tilt est désormais affichée à 41,99 euros sur Amazon.

Bouygues renouvelle (encore) son forfait 5G de 100 Go à un prix jamais vu

Que propose cette série de forfaits B&You ?

Sans engagement et sans condition de durée

100 Go en 5G à prix canon

Pas de prix qui double après un an

Cette nouvelle série spéciale B&You comprend un forfait 5G de 100 Go à seulement 11,99 euros par mois. C’est toujours sans engagement et avec des prix fixes, même après un an. Cette offre est réservée aux nouveaux clients uniquement.

